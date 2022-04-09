https://tr.sputniknews.com/20220409/arastirma-ulkede-en-stresli-grup-issizler-ve-ogrenciler-1055429414.html

Araştırma: Ülkede en stresli grup işsizler ve öğrenciler

Araştırma: Ülkede en stresli grup işsizler ve öğrenciler

39 ülkeden 33 bin 236 kişi ile yapılan ‘Sağlık Araştırması’ yaşam tarzında meydana gelen değişiklileri ortaya koydu. Türkiye'de araştırmaya katılanların yüzde... 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T00:56+0300

2022-04-09T00:56+0300

2022-04-09T00:56+0300

türkiye

stres

araştırma

öğrenci

işsiz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054387070_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_de7b292f7e15e8cedd78feb4f20009b7.jpg

Pandeminin etkisi devam ederken 39 ülkeden 33 bin 236 kişi ile yapılan ‘Sağlık Araştırması’ yaşam tarzında meydana gelen değişiklileri ortaya koydu. BAREM Araştırma’nın gerçekleştirdiği çalışmaya göre Türkiye stres konusunda dokuzuncu sırada. Türkiye'de araştırmaya katılanların yüzde 40’ı çok sıklıkla stres yaşadığını ifade ederken en stresli grup sırasıyla işsizler, öğrenciler ve 18-34 yaş grubu. BirGün'ün aktardığı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’ye dair öne çıkan verilerden bazıları şöyle:•Sıklıkla iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 50. Üst gelir grubu toplumun diğer kesimlerine göre daha rahat uyuyor. Ev kadınları içinde iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 41.•Sigara kullanım oranında ülke üçüncü sırada. En fazla sigara tüketenler sırasıyla erkekler, esnaf, ücretli ve maaşlı çalışanlar ve işsizler.•Düzenli egzersiz yaptığını söyleyenlerin oranı geçen yıla göre 3 puan arttı, yüzde 24’e ulaştı.•Araştırmada sağlığa olumsuz etkisi olduğu düşünülen bazı alışkanlıklar da incelendi. Bunlar stres, sigara ve alkol kullanımı olarak sıralandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

stres, araştırma, öğrenci, işsiz