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Araştırma: Ülkede en stresli grup işsizler ve öğrenciler
Araştırma: Ülkede en stresli grup işsizler ve öğrenciler
39 ülkeden 33 bin 236 kişi ile yapılan ‘Sağlık Araştırması’ yaşam tarzında meydana gelen değişiklileri ortaya koydu. Türkiye'de araştırmaya katılanların yüzde... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T00:56+0300
2022-04-09T00:56+0300
türkiye
stres
araştırma
öğrenci
işsiz
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Pandeminin etkisi devam ederken 39 ülkeden 33 bin 236 kişi ile yapılan ‘Sağlık Araştırması’ yaşam tarzında meydana gelen değişiklileri ortaya koydu. BAREM Araştırma’nın gerçekleştirdiği çalışmaya göre Türkiye stres konusunda dokuzuncu sırada. Türkiye'de araştırmaya katılanların yüzde 40’ı çok sıklıkla stres yaşadığını ifade ederken en stresli grup sırasıyla işsizler, öğrenciler ve 18-34 yaş grubu. BirGün'ün aktardığı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’ye dair öne çıkan verilerden bazıları şöyle:•Sıklıkla iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 50. Üst gelir grubu toplumun diğer kesimlerine göre daha rahat uyuyor. Ev kadınları içinde iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 41.•Sigara kullanım oranında ülke üçüncü sırada. En fazla sigara tüketenler sırasıyla erkekler, esnaf, ücretli ve maaşlı çalışanlar ve işsizler.•Düzenli egzersiz yaptığını söyleyenlerin oranı geçen yıla göre 3 puan arttı, yüzde 24’e ulaştı.•Araştırmada sağlığa olumsuz etkisi olduğu düşünülen bazı alışkanlıklar da incelendi. Bunlar stres, sigara ve alkol kullanımı olarak sıralandı.
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stres, araştırma, öğrenci, işsiz

Araştırma: Ülkede en stresli grup işsizler ve öğrenciler

00:56 09.04.2022
© AAÖSYM - Sınav - Öğrenci - Üniversiteye Giriş Sınavı
ÖSYM - Sınav - Öğrenci - Üniversiteye Giriş Sınavı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© AA
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39 ülkeden 33 bin 236 kişi ile yapılan ‘Sağlık Araştırması’ yaşam tarzında meydana gelen değişiklileri ortaya koydu. Türkiye'de araştırmaya katılanların yüzde 40’ı çok sıklıkla stres yaşadığını ifade ederken en stresli grup sırasıyla işsizler, öğrenciler ve 18-34 yaş grubu oldu.
Pandeminin etkisi devam ederken 39 ülkeden 33 bin 236 kişi ile yapılan ‘Sağlık Araştırması’ yaşam tarzında meydana gelen değişiklileri ortaya koydu. BAREM Araştırma’nın gerçekleştirdiği çalışmaya göre Türkiye stres konusunda dokuzuncu sırada. Türkiye'de araştırmaya katılanların yüzde 40’ı çok sıklıkla stres yaşadığını ifade ederken en stresli grup sırasıyla işsizler, öğrenciler ve 18-34 yaş grubu. BirGün'ün aktardığı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’ye dair öne çıkan verilerden bazıları şöyle:

•Sıklıkla iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 50. Üst gelir grubu toplumun diğer kesimlerine göre daha rahat uyuyor. Ev kadınları içinde iyi uyuduğunu söyleyenlerin oranı yalnızca yüzde 41.

•Sigara kullanım oranında ülke üçüncü sırada. En fazla sigara tüketenler sırasıyla erkekler, esnaf, ücretli ve maaşlı çalışanlar ve işsizler.
•Düzenli egzersiz yaptığını söyleyenlerin oranı geçen yıla göre 3 puan arttı, yüzde 24’e ulaştı.
•Araştırmada sağlığa olumsuz etkisi olduğu düşünülen bazı alışkanlıklar da incelendi. Bunlar stres, sigara ve alkol kullanımı olarak sıralandı.
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