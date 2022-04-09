https://tr.sputniknews.com/20220409/axiom-space-ilk-sivil-murettebatli-uzay-ucusu-icin-tarihi-gorevine-basladi-1055436984.html

Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı

Axiom Space, ilk sivil mürettebatlı uzay uçuşu için tarihi görevine başladı

Axiom Space uzay uçuşu şirketi, NASA işbirliğiyle ilk sivil mürettebatlı 4 kişilik astronot ekibini Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) göndererek tarihi... 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T20:22+0300

2022-04-09T20:22+0300

2022-04-09T20:22+0300

yaşam

uzay

amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa)

axiom space

uluslararası uzay istasyonu (uui)

spacex

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ABD'li uzay şirketi Axiom Space, SpaceX'in Falcon 9 roketi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'na ilk sivil astronotlarını gönderdi. Axiom Space'in uzay misyonunun ilk görevi için SpaceX Falcon 9 roketi, Uluslararası Uzay İstasyonu'na iniş yapmak üzere, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden dün yerel saatle saat 11.17'de yörüngeye fırlatıldı.UUİ'ye tamamen sivillerden oluşan ilk astronot ekibini göndererek tarihi görevini gerçekleştiren Axiom Space şirketi, SpaceX kapsülünün kenetlenmesini ve kapaklarının açılmasını canlı olarak yayınladı.Axiom Space'in Axiom-1 adlı misyonunda bulunan 4 sivil mürettebatın arasında eski bir NASA astronotu ve Axiom Space'in Başkan Yardımcısı Lopez-Alegria ile 3 yatırımcı iş insanı bulunuyor. Axiom Space'in ilk sivil mürettebatının her biri için uçuşun 55 milyon dolara mal olduğu biliniyor.NASA'dan edinilen bilgiye göre, Axiom Space'in Axiom-1 adlı misyonunun mürettebatı, UUİde bilimsel araştırmalar için bir haftadan fazla zaman harcayacak. NASA Başkanı Bill Nelson Axiom Space'in tarihi görevi için yaptığı açıklamada, "Tarihi bir lansman. Bu görevi gerçekleştirmek için yorulmadan çalışan NASA'daki özel ekiplere teşekkür ederiz" dedi.Axiom Space'in CEO'su Michael Suffredini ise açıklamasında, "Bu yolculuk, tüm Axiom Space ekibinin ve SpaceX'teki ortaklarımızın uzun saatler süren eğitim, planlama ve özverilerinin zirvesidir ve elbette NASA'nın Dünya yörüngesinde sürdürülebilir bir varlık geliştirme vizyonuna bir övgüdür" ifadelerini kullandı. Axiom Space şirketi, ISS'ye en az 3 ticari uçuş daha yapmayı ve yörüngede kendisinin özel olarak finanse ettiği bir uzay istasyonunu inşa etmeyi planlıyor.

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uzay, amerikan havacılık ve uzay ajansı (nasa), axiom space, uluslararası uzay istasyonu (uui), spacex