https://tr.sputniknews.com/20220409/bahcelievlerde-yikilan-binanin-bitisigindeki-bina-duvarsiz-kaldi-1055435287.html
Bahçelievler'de yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı
Bahçelievler'de yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı
İstanbul Bahçelievler'de bir bina yıkılınca bitişikteki apartmanın duvar örülmeyen cephesi açıkta kaldı. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T17:18+0300
2022-04-09T17:18+0300
2022-04-09T17:18+0300
türkiye
bina
müteahhit
yıkım
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Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak'taki 5 katlı bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaat firması tarafından yıkıldı.Yıkımın ardından bitişikteki apartmanın, yapılırken ayrı bir duvar örülmemesi üzerine bir cephesi açıkta kaldı.Duvarı olmayan apartmandaki dairelerin odaları görünürken, olay yerine gelen belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı.İnşaat firması tarafından da vatandaşlar mağdur olmaması için apartmana duvar örülmeye başlandı.
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bina, müteahhit, yıkım
Bahçelievler'de yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı
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İstanbul Bahçelievler'de bir bina yıkılınca bitişikteki apartmanın duvar örülmeyen cephesi açıkta kaldı.
Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak'taki 5 katlı bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaat firması tarafından yıkıldı.
Yıkımın ardından bitişikteki apartmanın, yapılırken ayrı bir duvar örülmemesi üzerine bir cephesi açıkta kaldı.
Duvarı olmayan apartmandaki dairelerin odaları görünürken, olay yerine gelen belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı.
İnşaat firması tarafından da vatandaşlar mağdur olmaması için apartmana duvar örülmeye başlandı.