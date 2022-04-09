https://tr.sputniknews.com/20220409/bahcelievlerde-yikilan-binanin-bitisigindeki-bina-duvarsiz-kaldi-1055435287.html

Bahçelievler'de yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı

Bahçelievler'de yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı

İstanbul Bahçelievler'de bir bina yıkılınca bitişikteki apartmanın duvar örülmeyen cephesi açıkta kaldı. 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T17:18+0300

2022-04-09T17:18+0300

2022-04-09T17:18+0300

türkiye

bina

müteahhit

yıkım

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Hürriyet Mahallesi Süphan Sokak'taki 5 katlı bir bina, kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaat firması tarafından yıkıldı.Yıkımın ardından bitişikteki apartmanın, yapılırken ayrı bir duvar örülmemesi üzerine bir cephesi açıkta kaldı.Duvarı olmayan apartmandaki dairelerin odaları görünürken, olay yerine gelen belediye ekipleri güvenlik önlemi aldı.İnşaat firması tarafından da vatandaşlar mağdur olmaması için apartmana duvar örülmeye başlandı.

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bina, müteahhit, yıkım