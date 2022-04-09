https://tr.sputniknews.com/20220409/biden-turkiyenin-washington-buyukelcisi-mercani-kabul-etti-1055429182.html

Biden, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ı kabul etti

Biden, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ı kabul etti

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi. 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T00:19+0300

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türkiye

hasan murat mercan

washington

abd

kovid-19

joe biden

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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi.Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile Oval Ofis'te çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.Büyükelçi Mercan, "4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim." ifadesini kullandı.ABD'deki Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'da yabancı misyon temsilcilerini ağırlamayan Biden, ilk kez Beyaz Saray'da büyükelçileri kabul etti.

türkiye

washington

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hasan murat mercan, washington, abd, kovid-19, joe biden