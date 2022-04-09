https://tr.sputniknews.com/20220409/biden-turkiyenin-washington-buyukelcisi-mercani-kabul-etti-1055429182.html
Biden, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ı kabul etti
Biden, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ı kabul etti
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T00:19+0300
2022-04-09T00:19+0300
2022-04-09T00:17+0300
türkiye
hasan murat mercan
washington
abd
kovid-19
joe biden
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi.Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile Oval Ofis'te çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.Büyükelçi Mercan, "4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim." ifadesini kullandı.ABD'deki Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'da yabancı misyon temsilcilerini ağırlamayan Biden, ilk kez Beyaz Saray'da büyükelçileri kabul etti.
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hasan murat mercan, washington, abd, kovid-19, joe biden
Biden, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'ı kabul etti
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, ABD Başkanı Biden tarafından kabul edildi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, ABD Başkanı Joe Biden tarafından Beyaz Saray'da kabul edildi.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Biden ile Oval Ofis'te çekildiği bir fotoğrafa yer verdi.
Büyükelçi Mercan, "4 Nisan 2022 tarihinde Başkan Biden tarafından kabul edildim." ifadesini kullandı.
ABD'deki Kovid-19 önlemleri çerçevesinde, göreve geldiğinden bu yana Beyaz Saray'da yabancı misyon temsilcilerini ağırlamayan Biden, ilk kez Beyaz Saray'da büyükelçileri kabul etti.