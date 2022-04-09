https://tr.sputniknews.com/20220409/bmden-2-takviye-doz-koronavirus-asisi-yapilan-ulkelere-tepki-insanligin-ucte-biri-asilanmadi-1055429290.html

BM'den 2. takviye doz koronavirüs aşısı yapılan ülkelere tepki: İnsanlığın üçte biri aşılanmadı

BM'den 2. takviye doz koronavirüs aşısı yapılan ülkelere tepki: İnsanlığın üçte biri aşılanmadı

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kovid-19'a karşı ikinci takviye doz aşı yapılan yüksek gelirli ülkelere ''insanlığın üçte biri... 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T00:50+0300

2022-04-09T00:50+0300

2022-04-09T00:50+0300

koronavirüs

birleşmiş milletler (bm)

antonio guterres

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Guterres, düşük ve orta gelirli ülkelere Kovid-19 aşısı sağlamak için oluşturulan GAVI COVAX AMC aşı ittifakı zirvesine gönderdiği video mesajda, Kovid-19'a karşı ikinci takviye doz aşı yapılmaya başlanan ülkeleri eleştirdi.Salgının bitmekten çok uzak olduğunu ve dünya genelinde her gün 1,5 milyon vaka kaydedildiğini belirten Guterres, vatandaşlarına Kovid-19'a karşı ikinci takviye dozları yapan yüksek gelirli ülkelere 'insanlığın üçte biri aşılanmadı' sözleriyle tepki gösterdi.Guterres, bu durumun dünyadaki eşitsizliğin acımasız bir göstergesi olduğunu belirterek, asıl sorunun yeni bir varyantın daha ortaya çıkıp çıkmayacağı değil ne zaman ortaya çıkacağı olduğunu söyledi.Antonio Guterres, hükümetlere ve ilaç şirketlerine aşının sadece zengin ülkelere değil her yerde ve herkese dağıtılması çağrısında bulundu.

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birleşmiş milletler (bm), antonio guterres, koronavirüs, koronavirüs aşısı