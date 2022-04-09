https://tr.sputniknews.com/20220409/canli--rus-gucleri-mariupolde-kalan-son-milliyetci-gucleri-kusatti-1055431131.html
CANLI | Rus güçleri, Mariupol'de kalan son milliyetçi güçleri kuşattı
CANLI | Rus güçleri, Mariupol'de kalan son milliyetçi güçleri kuşattı
Mariupol'de operasyonlarına devam eden Rus güçleri, bölgede kalan son milliyetçi güçleri kuşattı. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T06:21+0300
2022-04-09T06:21+0300
2022-04-09T06:21+0300
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rusya
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mariupol saldırısı
çatışma
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ukrayna, rusya, operasyon, mariupol, mariupol saldırısı, çatışma, новый онлайн для белой редактуры
CANLI | Rus güçleri, Mariupol'de kalan son milliyetçi güçleri kuşattı
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Mariupol'de operasyonlarına devam eden Rus güçleri, bölgede kalan son milliyetçi güçleri kuşattı.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel operasyon 44. gününde devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol'de, Rus güçlerinin bölgede kalan son milliyetçi güçleri de kuşattığı belirtildi.
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Eski İngiliz parlamenter Louise Mensch, Twitter'da yaptığı paylaşımda neo-Nazi Azov Taburu'ndan övgüyle bahsetti.
Başka bir kullanıcıyı yanıtlayan Mensch, neo-Nazi Azov Taburu'nun 'tekrar tekrar izlemekten zevk aldığı oldukça mükemmel videoları olduğunu' söyledi.