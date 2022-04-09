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CANLI | Rus güçleri, Mariupol'de kalan son milliyetçi güçleri kuşattı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220409/canli--rus-gucleri-mariupolde-kalan-son-milliyetci-gucleri-kusatti-1055431131.html
CANLI | Rus güçleri, Mariupol'de kalan son milliyetçi güçleri kuşattı
CANLI | Rus güçleri, Mariupol'de kalan son milliyetçi güçleri kuşattı
Mariupol'de operasyonlarına devam eden Rus güçleri, bölgede kalan son milliyetçi güçleri kuşattı. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T06:21+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
rusya
operasyon
mariupol
mariupol saldırısı
çatışma
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ukrayna, rusya, operasyon, mariupol, mariupol saldırısı, çatışma, новый онлайн для белой редактуры
Mariupol - Sputnik Türkiye

CANLI | Rus güçleri, Mariupol'de kalan son milliyetçi güçleri kuşattı

06:21 09.04.2022
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Mariupol'de operasyonlarına devam eden Rus güçleri, bölgede kalan son milliyetçi güçleri kuşattı.
Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı özel operasyon 44. gününde devam ederken, yoğun çatışmaların yaşandığı Mariupol'de, Rus güçlerinin bölgede kalan son milliyetçi güçleri de kuşattığı belirtildi.
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06:42 09.04.2022
Eski İngiliz Vekilden neo-Nazi Azov Taburu'na övgü: Tekrar tekrar izlemekten zevk aldığım, oldukça güzel videoları var
Eski İngiliz parlamenter Louise Mensch, Twitter'da yaptığı paylaşımda neo-Nazi Azov Taburu'ndan övgüyle bahsetti.
Başka bir kullanıcıyı yanıtlayan Mensch, neo-Nazi Azov Taburu'nun 'tekrar tekrar izlemekten zevk aldığı oldukça mükemmel videoları olduğunu' söyledi.
06:21 09.04.2022
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