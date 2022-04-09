CANLI | Biden, 'Rusya ve Belarus ile ticari ilişkileri askıya alan tasarı'yı onayladı

Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) İçişleri Bakanı Aleksey Diky ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) İçişleri Bakanı İgor Kornet ile güvenlik kurumlarının işbirliği konusunda anlaşma imzaladıklarını duyurdu.
Volk yaptığı açıklamada, “Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin içişleri bakanlıkları ile güvenlik kurumlarının işbirliği konusunda anlaşma imzaladı. Anlaşmayı DHC adına İçişleri Bakanı Aleksey Diky ve LHC adına İçişleri Bakanı İgor Kornet imzaladı” dedi.
Sözcü, tarafların şiddet eylemlerinin tespiti ve önlenmesi, insan kaçakçılığı, aşırılık yanlısı faaliyetler, yolsuzluk, ekonomik alandaki yasadışı eylemler, bilişim suçları, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere birçok faaliyet alanındaki çabaları koordine etme konusunda anlaştıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Taraflar ayrıca, departmanlar arası lojistik ve teknik destek, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, özel teknik araçlar ve personel eğitiminde ortak çalışma platformu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.”