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CANLI | Biden, 'Rusya ve Belarus ile ticari ilişkileri askıya alan tasarı'yı onayladı
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220409/canli--zelenskiy-bir-ab-ulkesi-lideri-kievin-bucayla-ilgili-iddialari-hakkinda-kanit-istedi-1055434771.html
CANLI | Biden, 'Rusya ve Belarus ile ticari ilişkileri askıya alan tasarı'yı onayladı
CANLI | Biden, 'Rusya ve Belarus ile ticari ilişkileri askıya alan tasarı'yı onayladı
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin, Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T16:56+0300
2022-04-09T17:52+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri harekat
yaptırım
vladimir zelenskiy
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Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye

CANLI | Biden, 'Rusya ve Belarus ile ticari ilişkileri askıya alan tasarı'yı onayladı

16:56 09.04.2022 (güncellendi: 17:52 09.04.2022)
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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin, Rusya ve Belarus ile normal ticari ilişkilerini askıya almasını öngören yasa tasarısını onayladı.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı sürerken Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan yaptırımları devam ediyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, bir AB ülkesi liderinin Kiev'in Buça vakası hakkında Rusya'ya yönelttiği suçlamalarla ilgili iddialarından şüphe duyduğunu söyleyerek kanıt talep ettiğini ifade etti.
Rus enerji devi Gazprom, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının olağan şekilde devam ettiğini duyurdu.
Mariupol - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
Ukrayna krizi
CANLI | Gazprom: Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatı olağan şekilde devam ediyor
06:21
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatına ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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18:13 09.04.2022
İngiltere Başbakanı Johnson, Kiev'de Zelenskiy ile görüştü
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Kiev'i ziyaret ederek Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüştüğü duyuruldu.
Ukrayna'nın Londra Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından görüşmeye ilişkin bir fotoğraf "Sürpriz" ifadesiyle paylaşıldı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı da Facebook hesabından Johnson ile Zelenskiy ikilisinin fotoğrafını paylaşarak, "Boris Johnson'ın Kiev ziyareti, Başkan Zelenskiy ile baş başa görüşmeyle başladı" ifadelerini kullandı.
Johnson'ın ziyareti, İngiltere'nin Ukrayna'ya toplam 100 milyon sterlinlik Starstreak uçaksavar füzeleri ve 800 tanksavar füzenin yanı sıra kask, zırh ve gece görüşü araçları gibi ölümcül olmayan teçhizat göndereceklerini duyurmasının ardından geldi.
18:04 09.04.2022
Rusya Dışişleri: AB, NATO'nun ekonomik ilişkiler departmanına dönüştü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği’nin (AB) ekonomik bir organizasyondan NATO'nun ekonomik ilişkiler departmanına dönüştüğünü söyledi.
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in "Bu savaş sahada kazanılmalı" şeklindeki sözlerini yorumlayan Zaharova, AB’nin ekonomik bir organizasyondan NATO'nun ekonomik ilişkiler departmanına dönüştüğünü söyledi.
Zaharova, “İşte size 'ekonomik birlik'. Bu artık Avrupa Birliği değil. Bu sadece NATO'nun ekonomik ilişkiler departmanı” ifadelerini kullandı.
17:52 09.04.2022
Biden, 'Rusya ve Belarus ile ticari ilişkileri askıya alan tasarı'yı onayladı
ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'yla normal ticari ilişkileri askıya alma kararının ardından Kongre'de hazırlanan ve onaylanan tasarı nihai onay için Biden'ın önüne geldi.
Temsilciler Meclisi'nde 17 Mart'ta, Senato'da 7 Nisan'da kabul edilen tasarı, Biden'ın da imzasıyla yasalaştı.
Yasa, ABD'nin, Rusya ve Belarus'a çok daha yüksek gümrük vergisi koymasına, birçok ürünün ihracat ve ithalatına yasak getirmesine ve ABD ile bu ülkeler arasındaki tüm ticari aktivitelerin önemli ölçüde zorlaşmasına imkan tanıyor.
Biden, geçen ay Rusya'nın artık 'en ayrıcalıklı ülkeler' listesinden çıkarıldığını ve bu ülkeyle 'normal ticari ilişkileri' askıya aldıklarını duyurmuştu.
Sürecin resmi olarak başlaması ve tamamlanması için Kongre harekete geçmişti.
17:47 09.04.2022
AB Komisyonu'ndan Ukraynalı sığınmacıları kabul eden ülkelere 1 milyar euro destek vaadi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'in Ukraynalı sığınmacıları kabul eden ülkelere 1 milyar euro destek sunacağını duyurdu.
Polonya'nın Warraw kentinde Ukrayna için düzenlenen bağış toplama etkinliğinde açıklama yapan von der Leyen, "Bunların 600 milyonu Ukrayna'ya, Ukrayna makamlarına ve kısmen de Birleşmiş Milletler'e (BM) gidecek" dedi. Von der Leyen, "Ve 400 milyon euro, böylesine olağanüstü bir iş çıkaran ve gelen sığınmacılara yardım eden sınır ülkelerine gidecek" ifadelerini kullandı.
17:34 09.04.2022
Rusya İçişleri Bakanlığı, Donetsk ve Lugansk içişleri bakanlıkları ile işbirliği anlaşması imzaladı
Rusya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İrina Volk, Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev’in Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) İçişleri Bakanı Aleksey Diky ve Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) İçişleri Bakanı İgor Kornet ile güvenlik kurumlarının işbirliği konusunda anlaşma imzaladıklarını duyurdu.
Volk yaptığı açıklamada, “Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin içişleri bakanlıkları ile güvenlik kurumlarının işbirliği konusunda anlaşma imzaladı. Anlaşmayı DHC adına İçişleri Bakanı Aleksey Diky ve LHC adına İçişleri Bakanı İgor Kornet imzaladı” dedi.
Sözcü, tarafların şiddet eylemlerinin tespiti ve önlenmesi, insan kaçakçılığı, aşırılık yanlısı faaliyetler, yolsuzluk, ekonomik alandaki yasadışı eylemler, bilişim suçları, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı da dahil olmak üzere birçok faaliyet alanındaki çabaları koordine etme konusunda anlaştıklarını kaydederek, şu ifadeleri kullandı: “Taraflar ayrıca, departmanlar arası lojistik ve teknik destek, bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, özel teknik araçlar ve personel eğitiminde ortak çalışma platformu oluşturulması konusunda anlaşmaya vardı.”
17:07 09.04.2022
Rusya Maliye Bakanı Siluanov: Yeni yaptırım dalgası, dolara dayalı finans sisteminin temelini yıkıyor
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım dalgasının ABD dolarına dayalı finans sisteminin temelini yıktığını ve yeni bir krize yol açacağını, BRICS ülkelerinin bunu yumuşatabileceğini söyledi.
BRICS ülkelerinin maliye bakanları ve merkez bankası başkanlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıdan sonra açıklama yapan Siluanov, "Rusya'ya yönelik yeni yaptırım dalgası, ABD dolarına dayalı mevcut finansal para sisteminin temelini yıkıyor. Bu da, ülkeleri ithalat-ihracatta ulusal para birimlerini kullanma, ödeme sistemlerini ve kartlarını kendi sistemine entegre etme ve BRICS'in bağımsız derecelendirme kuruluşunu kurma çalışmalarını hızlandırmaya itiyor" dedi.
Bunun insan kaynaklı bir krize yol açacağının altını çizen Siluanov, BRICS ülkelerinin bu krizin kendi ekonomileri ve küresel ekonomi üzerindeki etkilerini yumuşatmak için gerekli tüm araçlara sahip olduğunu vurguladı.
16:56 09.04.2022
Rusya’nın ABD Büyükelçisi Antonov: Moskova, Ukrayna'da sivillerin katledilmesine müsamaha göstermeyecek
Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Batılı ülkelerin Kiev rejimine silah pompalamaya ve yangına körükle gitmeye son verme çağrısı yaptı.
Antonov, Schiller Enstitüsü'nün ‘Tüm devletler için yeni güvenlik mimarisi oluşturulması’ konulu çevrimiçi konferansında yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin katledilmesine, Rus askerlerinin işkence edilmesi ve öldürülmesine müsamaha göstermeyeceğini söyledi.
Antonov, “ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'yı uluslararası insani hukuka uymaya çağırması için açık bir neden var. Sivillerin katledilmesine, esir Rus askerlerinin işkence edilmesine ve öldürülmesine asla müsamaha göstermeyeceğiz” dedi.
‘Ukrayna, Rusya için tehdit unsuru olmamalı’
Antonov, Ukrayna'nın militarizm ve Nazilerden arındırılması hedeflerine ulaşmanın ve Rusya için tehdit unsuru olmamasının son derece önemli olduğunu belirterek, “Bugün, Kiev'in nükleer olmayan statüsünü ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin uluslararası anlaşmalara bağlılığını pekiştirmek için Ukrayna'nın militarizm ve Nazilerden arındırılması son derece önemlidir” diye konuştu.
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