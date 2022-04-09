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https://tr.sputniknews.com/20220409/duzenleme-geliyor-atik-toplayicilar-copleri-uniformayla-toplayacaklar-1055433987.html
Düzenleme geliyor: Atık toplayıcılar çöpleri üniformayla toplayacaklar
Düzenleme geliyor: Atık toplayıcılar çöpleri üniformayla toplayacaklar
Çek çek arabalarıyla çöplerden atık toplayanlara üniforma zorunluluğu geliyor. Çocuklarla başka işte çalışanlar atık toplayamayacak. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T15:28+0300
2022-04-09T15:29+0300
türkiye
kağıt toplayıcıları
düzenleme
işçi
üniforma
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Çöplerden kağıt, plastik ve demir gibi çeşitli atıkları toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışanlara üniformalı yasal statü getiriliyor. Üzerinde çalışılan taslak düzenlemeye göre, çöplerden atık toplamak isteyenler bulundukları ildeki çevre il müdürlükleri ile belediyelere başvuru yapacak. Durumları uygun görülenlere belediyeler tarafından çalışma iznini gösteren kimlik belgesi ile üniforma verilecek.Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; taslak düzenlemeyle birlikte, atık toplama işinde 18 yaşın altındaki çocuklar çalışamayacak. Ayrıca başka bir mesleği ya da işi olan esnaf, işçi, memur da ek iş adı altında çöplerden atık toplayamayacak.Üniforması ve yakaya asılan kimlik belgesi olmadığı halde çöplerden atık toplayanlar zabıta ve polise şikayet edilecek.
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kağıt toplayıcıları, düzenleme, işçi, üniforma

Düzenleme geliyor: Atık toplayıcılar çöpleri üniformayla toplayacaklar

15:28 09.04.2022 (güncellendi: 15:29 09.04.2022)
© AAPlastik, pet şişe, atık
Plastik, pet şişe, atık - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© AA
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Çek çek arabalarıyla çöplerden atık toplayanlara üniforma zorunluluğu geliyor. Çocuklarla başka işte çalışanlar atık toplayamayacak.
Çöplerden kağıt, plastik ve demir gibi çeşitli atıkları toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışanlara üniformalı yasal statü getiriliyor. Üzerinde çalışılan taslak düzenlemeye göre, çöplerden atık toplamak isteyenler bulundukları ildeki çevre il müdürlükleri ile belediyelere başvuru yapacak. Durumları uygun görülenlere belediyeler tarafından çalışma iznini gösteren kimlik belgesi ile üniforma verilecek.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; taslak düzenlemeyle birlikte, atık toplama işinde 18 yaşın altındaki çocuklar çalışamayacak. Ayrıca başka bir mesleği ya da işi olan esnaf, işçi, memur da ek iş adı altında çöplerden atık toplayamayacak.

Üniforması ve yakaya asılan kimlik belgesi olmadığı halde çöplerden atık toplayanlar zabıta ve polise şikayet edilecek.
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