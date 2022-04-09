https://tr.sputniknews.com/20220409/duzenleme-geliyor-atik-toplayicilar-copleri-uniformayla-toplayacaklar-1055433987.html

Düzenleme geliyor: Atık toplayıcılar çöpleri üniformayla toplayacaklar

Düzenleme geliyor: Atık toplayıcılar çöpleri üniformayla toplayacaklar

Çek çek arabalarıyla çöplerden atık toplayanlara üniforma zorunluluğu geliyor. Çocuklarla başka işte çalışanlar atık toplayamayacak. 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T15:28+0300

2022-04-09T15:28+0300

2022-04-09T15:29+0300

türkiye

kağıt toplayıcıları

düzenleme

işçi

üniforma

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Çöplerden kağıt, plastik ve demir gibi çeşitli atıkları toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışanlara üniformalı yasal statü getiriliyor. Üzerinde çalışılan taslak düzenlemeye göre, çöplerden atık toplamak isteyenler bulundukları ildeki çevre il müdürlükleri ile belediyelere başvuru yapacak. Durumları uygun görülenlere belediyeler tarafından çalışma iznini gösteren kimlik belgesi ile üniforma verilecek.Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; taslak düzenlemeyle birlikte, atık toplama işinde 18 yaşın altındaki çocuklar çalışamayacak. Ayrıca başka bir mesleği ya da işi olan esnaf, işçi, memur da ek iş adı altında çöplerden atık toplayamayacak.Üniforması ve yakaya asılan kimlik belgesi olmadığı halde çöplerden atık toplayanlar zabıta ve polise şikayet edilecek.

türkiye

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kağıt toplayıcıları, düzenleme, işçi, üniforma