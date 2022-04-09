https://tr.sputniknews.com/20220409/duzenleme-geliyor-atik-toplayicilar-copleri-uniformayla-toplayacaklar-1055433987.html
Düzenleme geliyor: Atık toplayıcılar çöpleri üniformayla toplayacaklar
Düzenleme geliyor: Atık toplayıcılar çöpleri üniformayla toplayacaklar
Çek çek arabalarıyla çöplerden atık toplayanlara üniforma zorunluluğu geliyor. Çocuklarla başka işte çalışanlar atık toplayamayacak. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T15:28+0300
2022-04-09T15:28+0300
2022-04-09T15:29+0300
türkiye
kağıt toplayıcıları
düzenleme
işçi
üniforma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054125790_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_6ed2069af2c400807781ed212165721f.jpg
Çöplerden kağıt, plastik ve demir gibi çeşitli atıkları toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışanlara üniformalı yasal statü getiriliyor. Üzerinde çalışılan taslak düzenlemeye göre, çöplerden atık toplamak isteyenler bulundukları ildeki çevre il müdürlükleri ile belediyelere başvuru yapacak. Durumları uygun görülenlere belediyeler tarafından çalışma iznini gösteren kimlik belgesi ile üniforma verilecek.Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre; taslak düzenlemeyle birlikte, atık toplama işinde 18 yaşın altındaki çocuklar çalışamayacak. Ayrıca başka bir mesleği ya da işi olan esnaf, işçi, memur da ek iş adı altında çöplerden atık toplayamayacak.Üniforması ve yakaya asılan kimlik belgesi olmadığı halde çöplerden atık toplayanlar zabıta ve polise şikayet edilecek.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/16/1054125790_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_d4fdb47a1991891b1b2cf10948d220d9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
kağıt toplayıcıları, düzenleme, işçi, üniforma
Düzenleme geliyor: Atık toplayıcılar çöpleri üniformayla toplayacaklar
15:28 09.04.2022 (güncellendi: 15:29 09.04.2022) Abone ol
Çek çek arabalarıyla çöplerden atık toplayanlara üniforma zorunluluğu geliyor. Çocuklarla başka işte çalışanlar atık toplayamayacak.
Çöplerden kağıt, plastik ve demir gibi çeşitli atıkları toplayarak geçimlerini sağlamaya çalışanlara üniformalı yasal statü getiriliyor. Üzerinde çalışılan taslak düzenlemeye göre, çöplerden atık toplamak isteyenler bulundukları ildeki çevre il müdürlükleri ile belediyelere başvuru yapacak. Durumları uygun görülenlere belediyeler tarafından çalışma iznini gösteren kimlik belgesi ile üniforma verilecek.
Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine
göre; taslak düzenlemeyle birlikte, atık toplama işinde 18 yaşın altındaki çocuklar çalışamayacak. Ayrıca başka bir mesleği ya da işi olan esnaf, işçi, memur da ek iş adı altında çöplerden atık toplayamayacak.
Üniforması ve yakaya asılan kimlik belgesi olmadığı halde çöplerden atık toplayanlar zabıta ve polise şikayet edilecek.