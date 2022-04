https://tr.sputniknews.com/20220409/fahrettin-altun-batinin-ikircikli-benden-olmayan-tehdittir-bakis-acisi-degismeli-1055432657.html

Fahrettin Altun: Batının ikircikli 'Benden olmayan tehdittir' bakış açısı değişmeli

Altun, Star Açık Görüş'e yaptığı söyleşide, Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücü, dış politikadaki dönüşüm, Ukrayna krizinde Türkiye'nin barışa yönelik çabaları ve kamu diplomasi faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kaleme aldığı "Küresel Kaos Çağında İstikrar Sağlayıcı Bir Güç Türkiye" kitabına atıfta bulunarak Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücüne değinen Altun, istikrarlaştırıcı gücün, bir yandan meydana gelen çatışma ve krizleri barışçıl yollarla çözmeye çalışan, öte yandan da sistemde var olan adaletsizlik ve sorunlara cevap bulmayı amaçlayan bir güç olduğunu belirtti.İstikrarlaştırıcı bir güç olarak Türkiye'nin statüko ve bu durumun getirdiği problemlerle mücadele etmeyi hedeflediğini bildiren Altun, "Türkiye, bölgemizde ve küresel boyutta yaşanan birçok çatışma ve gerginliğin temelinde bir suç ortağı olarak mevcut sistemi görüyor. Bir başka deyişle yaşanan birçok krizi sistemin semptomu olarak görüyor. Bu sistemin sorun değil çözüm yaratması için reforme ve rehabilite edilmesini savunuyor. Bunu yaparken aynı zamanda var olan krizlerin ve uyuşmazlıkların çözümünü de hedefliyor. Dolayısıyla iki ayrı zor misyonu bir arada üstleniyor. Hasta bir sistemin hem semptomlarının üzerine gidiyor hem de hastalığın tedavisini amaçlıyor." ifadelerini kullandı.'Masada diplomatik gücümüzü göstermekten geri durmuyoruz'BM'nin ve NATO'nun etkin olmadığı, kararlarının dikkate alınmadığı ortamlarda krizlerin sulhla çözümü, insani yaklaşımla meselelerin halledilmesi için Türkiye'nin uluslararası siyasete istikrar sağlayıcı olarak katkıda bulunduğunu vurgulayan Altun, "Hamdolsun bölgesel ya da küresel meselelerin baş gösterdiği, insani krizlerin yaşandığı coğrafyalarda gizli ajandası olmadan insan odaklı çözümler üretebilen, ateşi söndürmek için gayret gösteren bir ülkemiz var. Meselelerin çözümünde adaleti merkeze alarak, barışı, huzuru ve refahı önceleyerek attığımız her adım istikrara hizmet ediyor. Bu hassasiyetler üzerine kurgulanan siyasetimiz de ülkemizi 'istikrarlaştırıcı aktör' olarak ön plana çıkarıyor." değerlendirmesinde bulundu.Türkiye'nin istikrarlaştırıcı gücünün öne çıkmasının diplomasideki en büyük dönüşümlerden biri olduğunun altını çizen Altun, "Kriz bölgelerinde insani değer odaklı yumuşak gücümüzü, sahada askeri unsurlarımızla sert ve caydırıcı gücümüzü, masada da diplomatik gücümüzü göstermekten geri durmuyoruz. Bütün bunlar istikrar sağlayıcı güç olma özelliğimizi pekiştiriyor. Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerimizin korunmasında, Libya'da darbecilerin zulmünün sona erdirilmesinde, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını geri almasında insani gücümüzü, sahadaki gücümüzü, masadaki gücümüzü tüm yönleriyle hissettirdik. Bu adımların neticelerini gördük, görüyoruz. Türkiye, tarihinden, medeniyetinden devraldığı değerlerle, milletimizin hak ve menfaatlerine halel getirmeyecek politikalar yürüterek dünyanın istikrar sağlayıcı gücü, mazlumların sığınağı olmaya devam edecektir." görüşünü aktardı.'Küresel anlamda barışın güvencesi olduğumuzu her coğrafyada hissettiriyoruz'Türkiye'nin son 20 yılda en büyük değişimlerden birini de dış politikada yaşadığını aktaran Altun, "Artık egemen güçlerin kurduğu oyunda rol alan değil, oyun kuran bir ülke Türkiye. Bölgesinde savaşa, acılara ve gözyaşına neden olan oyunları bozan, insanı, insani değerleri önceleyen, barış merkezli bir dış politika izleyen bir Türkiye var. Küresel anlamda da barışın ve adaletin güvencesi olduğumuzu elimizi uzattığımız her coğrafyada hissettiriyoruz." dedi.Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Antalya Diplomasi Forumu'nun da Türkiye'nin diplomasi alanında yaşadığı büyük değişimin göstergesi olduğunu belirten Altun, dünyanın nabzının Antalya'da attığına şahitlik ettiklerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 günlük yoğun diplomasi trafiğinde 8 devlet başkanı, 2 başbakan, 2 uluslararası kuruluş başkanı ile bir araya geldiğini hatırlattı.Ukrayna krizinin sona erdirilmesi için de Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin yürüttüğü yoğun bir diplomasi trafiğinin söz konusu olduğunu bildiren Altun, şu değerlendirmelerde bulundu:'BM mevcut yapısıyla zulüm yapana ses çıkartamaz bir vaziyette'Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının da dünya sistemindeki adaletsizliği tekrar ispat ettiğini bildiren Altun, "BM, Avrupa Konseyi, AB ve NATO birer kınama mekanizmasına dönüşmüş vaziyette. 2. Dünya Savaşı sonrası galip devletlerin menfaatlerinin hukuksal çerçevesi mahiyetindeki BM'nin mevcut yapısıyla küresel meselelere çözüm değil çözümsüzlük kattığını çok defa tecrübe ettik. Savaşan taraflardan birinin BM'nin daimi üyesi olmasının süreçleri nasıl tıkadığını gördük. Birleşmiş Milletler bu yapısıyla zayıfın, mağdurun ya da haklının değil, güçlü 5 daimi üyesinin yanında adeta taraftır." ifadelerini kullandı.BM'nin bugün, hiçbir ülkenin engellemesine fırsat vermeden haklıya hakkını verecek, haksıza da yaptırımlar uygulayacak bir nizamı inşa etmek zorunda olduğunu vurgulayan Altun, BM'nin kapsamlı bir reformunun ardından diğer uluslararası kuruluşların da buna paralel olarak ya kendilerini değişime, dönüşüme tabi tutmalarının ya da üye ülkeler eliyle buna zorlanmalarının gerektiğini vurguladı.BM'nin dünya barışına karşı somut bir adım atmak istiyorsa öncelikle yapısını değiştirmesi gerektiğini savunan Altun, şöyle devam etti:'Mültecilere yönelik yaklaşım farklılığı, ne yazık ki Avrupa'nın hala ders almadığını ortaya koyuyor'Türkiye olarak bölgesel meselelerin ötesinde küresel sorunlara da çözümler ürettiklerini, üretmeye devam ettiklerini dile getiren Altun, şunları söyledi:'Batının ikircikli 'Benden olmayan tehdittir' bakış açısı değişmeli'Altun, Kovid-19 salgınının hiçbir ülkenin kendisini dünyadan tamamen izole edemeyeceğini gösterdiğine işaret ederek "Bu süreçten insanlığın almış olmasını ümit ettiğim en önemli ders, iş birliği ve dayanışmanın vazgeçilmez olduğunun idrak edilmesidir." dedi.Dünyada uzun zamandır kendini hissettiren ekonomik sıkıntılar, salgının da neden olduğu gelişmelerle mevcut krizin daha da derinleştiğini anlatan Altun, şu değerlendirmeyi yaptı:"Dünyanın mevcut zihniyet ve yapılarla salgınlara ve ardından gelen ekonomik, sosyal krizlere karşı dayanıksız olduğunun farkına vardığını söylemek güç. Bu süreçte bile ayrımcılık gibi insani olmayan politikalara şahit olduk. Daha dayanıklı ve temsil kabiliyeti yüksek bir dünya düzeninin ancak saygı temelinde kurulabileceğini özellikle Batı'nın anlaması gerekiyor. Fakat yaşananlar Batı'nın bunları anlamadığını gösterir mahiyette. Ukraynalıların Avrupa'ya geçişleri kolaylaştırılırken, Orta Doğu ve Afrika kökenlilere aynı kapıların kapalı olduğunu gördük. Batı, herkesin hakkını, çıkarını gözeten bir düzen inşa edemiyor. Batı, krizin sebeplerini iyi analiz edemediği gibi sonuçlarından da ders almışa benzemiyor. Batı öncelikle tahakküm yerine iş birliğini, rekabet yerine dayanışmayı benimsemeli. Küresel krizlerin birçoğunun altında Batı medeniyetinin ikircikli ve 'Benden olmayan tehdittir.' bakış açısı var, çözümsüzlük üreten uluslararası kuruluşlar var. Öncelikle bu bakış açısı değişmeli. Uluslararası nizama katkı sağlayamayan örgütler reforme edilmeli, eşit ortaklık temelli mekanizmalar kurulmalı. Dezavantajlı ülkelerin de faydalanacağı tedarik zincirleri tesis edilmeli."

