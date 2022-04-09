https://tr.sputniknews.com/20220409/fantastik-canavarlar-dumbledoreun-sirlari-15-nisanda-vizyona-giriyor-1055434973.html

'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' 15 Nisan'da vizyona giriyor

'Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları' 15 Nisan'da vizyona giriyor

"Fantastik Canavarlar" serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları" 15 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak. 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T16:59+0300

2022-04-09T16:59+0300

2022-04-09T16:59+0300

türkiye

harry potter

fantastik canavarlar: dumbledore'un sırları

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Sekiz kitaplık Harry Potter maceralarının öncesini konu olan filmin ilk gösterimi Sihir Dükkanı ev sahipliğinde iSTANBUL Nişantaşı City’s sinemalarında yapılacak.Warner Bros.'un yapımcısı olduğu filmin yönetmenliğini David Yates üstlenirken oyuncu kadrosunda Eddie Redmayne, Jude Law ve Mads Mikkelsen yer alıyor.J.K. Rowling imzalı Fantastik Canavarlar serisinin üçüncü filmi "Fantastik Canavarlar: Dumbledore'un Sırları", büyücülük dünyasını kontrol edip Muggle'ların sonunu getirmeyi planlayan Grindelwald'a karşı mücadele eden Albus Dumbledore, Newt Scamander ve arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

türkiye

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harry potter, fantastik canavarlar: dumbledore'un sırları