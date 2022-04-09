https://tr.sputniknews.com/20220409/fenerbahcede-ydk-baskanligi-icin-yapilan-secimi-ugur-dundar-kazandi-1055434509.html
Fenerbahçe’de YDK Başkanlığı için yapılan seçimi Uğur Dündar kazandı
Fenerbahçe’de YDK Başkanlığı için yapılan seçimi Uğur Dündar kazandı
Fenerbahçe’nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı, düzenlenen seçimle rakiplerini geride bırakan gazeteci Uğur Dündar oldu. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T16:23+0300
2022-04-09T16:23+0300
2022-04-09T16:23+0300
spor
uğur dündar
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Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yeni Yüksek Divan Kurulu (YDK) başkanı bugün yapılan seçimle belli oldu.Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan oylama sonucu sandıktan birinci çıkan isim gazeteci Uğur Dündar oldu.Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için Vefa Küçük'ün yanı sıra Uğur Dündar, Nail Kır ve Sait Yılmaz başkanlık için yarışıyordu.Sandıkların sayılması ile birlikte sona eren yarıştan Uğur Dündar galip şekilde çıktı.
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uğur dündar
Fenerbahçe’de YDK Başkanlığı için yapılan seçimi Uğur Dündar kazandı
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Fenerbahçe’nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı, düzenlenen seçimle rakiplerini geride bırakan gazeteci Uğur Dündar oldu.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yeni Yüksek Divan Kurulu (YDK) başkanı bugün yapılan seçimle belli oldu.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan oylama sonucu sandıktan birinci çıkan isim gazeteci Uğur Dündar oldu.
Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için Vefa Küçük'ün yanı sıra Uğur Dündar, Nail Kır ve Sait Yılmaz başkanlık için yarışıyordu.
Sandıkların sayılması ile birlikte sona eren yarıştan Uğur Dündar galip şekilde çıktı.