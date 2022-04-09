https://tr.sputniknews.com/20220409/fenerbahcede-ydk-baskanligi-icin-yapilan-secimi-ugur-dundar-kazandi-1055434509.html

Fenerbahçe’de YDK Başkanlığı için yapılan seçimi Uğur Dündar kazandı

Fenerbahçe’de YDK Başkanlığı için yapılan seçimi Uğur Dündar kazandı

Fenerbahçe’nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı, düzenlenen seçimle rakiplerini geride bırakan gazeteci Uğur Dündar oldu. 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T16:23+0300

2022-04-09T16:23+0300

2022-04-09T16:23+0300

spor

uğur dündar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103935/27/1039352752_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a5d3eae4a1b20e75eded3aad94d6d12b.jpg

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yeni Yüksek Divan Kurulu (YDK) başkanı bugün yapılan seçimle belli oldu.Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan oylama sonucu sandıktan birinci çıkan isim gazeteci Uğur Dündar oldu.Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için Vefa Küçük'ün yanı sıra Uğur Dündar, Nail Kır ve Sait Yılmaz başkanlık için yarışıyordu.Sandıkların sayılması ile birlikte sona eren yarıştan Uğur Dündar galip şekilde çıktı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uğur dündar