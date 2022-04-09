Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220409/fenerbahcede-ydk-baskanligi-icin-yapilan-secimi-ugur-dundar-kazandi-1055434509.html
Fenerbahçe’de YDK Başkanlığı için yapılan seçimi Uğur Dündar kazandı
Fenerbahçe’de YDK Başkanlığı için yapılan seçimi Uğur Dündar kazandı
Fenerbahçe’nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı, düzenlenen seçimle rakiplerini geride bırakan gazeteci Uğur Dündar oldu. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T16:23+0300
2022-04-09T16:23+0300
spor
uğur dündar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103935/27/1039352752_0:0:999:562_1920x0_80_0_0_a5d3eae4a1b20e75eded3aad94d6d12b.jpg
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yeni Yüksek Divan Kurulu (YDK) başkanı bugün yapılan seçimle belli oldu.Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan oylama sonucu sandıktan birinci çıkan isim gazeteci Uğur Dündar oldu.Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için Vefa Küçük'ün yanı sıra Uğur Dündar, Nail Kır ve Sait Yılmaz başkanlık için yarışıyordu.Sandıkların sayılması ile birlikte sona eren yarıştan Uğur Dündar galip şekilde çıktı.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103935/27/1039352752_125:0:874:562_1920x0_80_0_0_7f5dad1f8506724bdaefe6a926cbd979.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
uğur dündar

Fenerbahçe’de YDK Başkanlığı için yapılan seçimi Uğur Dündar kazandı

16:23 09.04.2022
© DHAUğur Dündar
Uğur Dündar - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© DHA
Abone olTelegram
Fenerbahçe’nin yeni Yüksek Divan Kurulu Başkanı, düzenlenen seçimle rakiplerini geride bırakan gazeteci Uğur Dündar oldu.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nde yeni Yüksek Divan Kurulu (YDK) başkanı bugün yapılan seçimle belli oldu.
Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan oylama sonucu sandıktan birinci çıkan isim gazeteci Uğur Dündar oldu.
Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı için Vefa Küçük'ün yanı sıra Uğur Dündar, Nail Kır ve Sait Yılmaz başkanlık için yarışıyordu.
Sandıkların sayılması ile birlikte sona eren yarıştan Uğur Dündar galip şekilde çıktı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала