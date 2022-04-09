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https://tr.sputniknews.com/20220409/guney-osetya-rusyaya-katilma-konusundaki-referandumun-hazirliklari-mayis-haziran-gibi-tamamlanir-1055433649.html
Güney Osetya: Rusya'ya katılma konusundaki referandumun hazırlıkları Mayıs-Haziran gibi tamamlanır
Güney Osetya: Rusya'ya katılma konusundaki referandumun hazırlıkları Mayıs-Haziran gibi tamamlanır
Güney Osetya Cumhurbaşkanlığı İdaresi Bilgi ve Analiz Dairesi Başkanı Yuriy Vazagov, Rusya'ya katılma konusundaki referandumun hazırlıklarının Mayıs-Haziran... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T14:36+0300
2022-04-09T14:36+0300
dünya
güney osetya
rusya
referandum
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Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Bibilov'un geçen hafta Rusya'ya katılmak için referandum düzenleme konusunda Moskova'yla görüştüklerini belirtmesinin ardından Tsinvali'den yeni bir açıklama geldi.Sputnik'e konuşan Vazagov, referandum için imza toplama sürecinin hızla tamamlanacağını, daha sonra kararname taslağının Yüksek Mahkeme'nin görüşüne sunulacağını belirtti.Vazagov, hazırlıkların Mayıs-Haziran civarında tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.Bibilov: Referandumu henüz Putin'le konuşmadımBu arada Anatoliy Bibilov, referandum konusunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le henüz istişare etmediğini belirtti.Rus tarafıyla görüşmelerin farklı düzeylerde devam ettiğini söyleyen Bibilov, bu tür konuların amaca ulaşıldıktan sonra en üst düzeyde ele alınması gerektiğini düşündüğünü ekledi.
https://tr.sputniknews.com/20220331/guney-osetya-rusyayla-birlesme-referandumu-icin-gorusuyoruz-1055211073.html
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güney osetya, rusya, referandum

Güney Osetya: Rusya'ya katılma konusundaki referandumun hazırlıkları Mayıs-Haziran gibi tamamlanır

14:36 09.04.2022
© Sputnik / Natalya Ayiryan / Fotoğraf bankasına girGüney Osetya'da bağımsızlık günü kutlamaları
Güney Osetya'da bağımsızlık günü kutlamaları - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
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Güney Osetya Cumhurbaşkanlığı İdaresi Bilgi ve Analiz Dairesi Başkanı Yuriy Vazagov, Rusya'ya katılma konusundaki referandumun hazırlıklarının Mayıs-Haziran gibi tamamlanacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Bibilov, Rusya'ya katılma konusunu henüz Rus lider Putin'le istişare etmediğini belirtti.
Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Bibilov'un geçen hafta Rusya'ya katılmak için referandum düzenleme konusunda Moskova'yla görüştüklerini belirtmesinin ardından Tsinvali'den yeni bir açıklama geldi.

Sputnik'e konuşan Vazagov, referandum için imza toplama sürecinin hızla tamamlanacağını, daha sonra kararname taslağının Yüksek Mahkeme'nin görüşüne sunulacağını belirtti.

Vazagov, hazırlıkların Mayıs-Haziran civarında tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Bibilov: Referandumu henüz Putin'le konuşmadım
Bu arada Anatoliy Bibilov, referandum konusunu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le henüz istişare etmediğini belirtti.

Rus tarafıyla görüşmelerin farklı düzeylerde devam ettiğini söyleyen Bibilov, bu tür konuların amaca ulaşıldıktan sonra en üst düzeyde ele alınması gerektiğini düşündüğünü ekledi.
Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Babilov, - Sputnik Türkiye, 1920, 31.03.2022
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