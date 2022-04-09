Haluk Levent: 18 bölgedeki çöp yığınları 1 ay içerisinde toplanacak

"7 ay öncesine kadar Adana'nın farklı noktalarına yasa dışı olarak dökülen ve uygun olmayan yöntemlerle imha edilen atıklar, halkı ve doğal yaşamı tehdit etmeye devam ediyor. Son yedi aydır yeni atık dökülmemesine rağmen daha önceden dökülmüş olan atıklar halk sağlığını tehdit etmekte ve kötü koku yayıp halkı rahatsız etmektedir. Atık dönüştürme konusunda önceliğin yerli atıklara verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'nin kendi atıklarını değerlendirmesinin vakti gelmiştir. Yerli atıkların toplanması, ayrıştırılması konusunda halkın bilinçlendirilmesi konusunda ilgili yerel ve ulusal paydaşlarımızın katkıda bulunmasını bekliyoruz. Geri dönüşüm işletmelerinin etkin bir şekilde denetlenmesi, ithal atıkların gümrükten girişte yönetmeliğe uygunluk analizlerinin yapılması, gelen plastik miktarı, oluşan atık miktarı ve bunların nasıl bertaraf edildiği kamuoyuyla şeffaf bir şekilde paylaşılmalıdır."