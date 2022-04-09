https://tr.sputniknews.com/20220409/ibb-sozcusu-murat-ongundan-ogrenci-akbili-aciklamasi-1055433386.html

İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan ‘öğrenci akbili’ açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan ‘öğrenci akbili’ açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun, geçmişteki öğrenci abonmanı ücretlerinin dolar karşılığını hatırlatarak, “Öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı... 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T14:16+0300

2022-04-09T14:16+0300

2022-04-09T14:16+0300

ekonomi

istanbul

iett

akbil

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Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, geçmiş dönemlerdeki öğrenci abonmanı ücretinin dolar karşılığının ne kadar olduğunu hatırlatan Ongun, İBB’nin AKP yönetiminde kalması durumunda öğrenci abonman ücretinin bugün 249 lira olacağını ifade etti.Murat Ongun, tweetinde şu ifadeleri kullandı:“2018’de, önceki İBB döneminde dolar 5 TL iken öğrenci abonmanı 85 TL idi, yani 17 dolar. 4 yıl sonra bugün dolar 14,7 TL ve öğrenci abonmanı 109 TL yani 7,4 dolar. İBB’de yönetim değişip, öğrenci dostu bir yönetim işbaşı yapmasa öğrenci abonmanı bugün 249 TL olacaktı.”İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da öğrencilerin yüzde 40 ulaşım zammından muaf tutulması için İBB Meclisine pazartesi günü teklif götüreceklerini söyledi.Göksu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:“Dedik ki AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak pazartesi günü İBB Meclisi'ne bir teklif sunalım. Bu teklifte öğrencilerimiz için bu yüzde 40 zam geçersiz olsun ve bu yüzde 40'ı İBB sübvanse etsin. Böylece İETT de zarar görmesin, öğrencilerimiz de kazansın, İETT de kazansın istedik. Hayırlı olsun. Pazartesi günü Meclis'e sunuyoruz.”

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istanbul, iett, akbil