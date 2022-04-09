https://tr.sputniknews.com/20220409/israil-askerleri-bati-seriaya-duzenledikleri-baskinda-filistinli-bir-genci-oldurdu-1055434293.html

İsrail askerleri Batı Şeria'ya düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü

İsrail askerleri Batı Şeria'ya düzenledikleri baskında Filistinli bir genci öldürdü

İsrail askerleri, Tel Aviv'deki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Filistinlinin yaşadığı işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenledikleri baskında... 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T16:10+0300

2022-04-09T16:10+0300

2022-04-09T16:10+0300

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Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'da yer alan Cenin Mülteci Kampı'na baskın düzenledi.Baskında Filistinli bir genç İsrail askerleri tarafından başından ve göğsünden vuruldu. Cenin Devlet Hastanesine kaldırılan Filistinlinin hayatını kaybettiği aktarıldı.İsrail askerlerinin gerçekleştirdiği baskında ayrıca 10 Filistinli yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumunun stabil olduğu bildirildi.Görgü tanıkları İsrail askerlerinin Tel Aviv'deki silahlı saldırıyı gerçekleştiren Raad Hazım'ın ailesinin evini buldozerlerle kuşattığını söyledi.İsrail askerleri Hazım'ın ailesinden evi terk etmelerini istedi. Ayrıca çok sayıda keskin nişancı İsrail askerinin Cenin Mülteci Kampı'nın çeşitli bölgelerine konuşlandığı belirtildi. İsrail ordusunun, kamp içinde göz yaşartıcı gaz kullandığı aktarıldı.İsrail Genelkurmay Başkanı Kohavi'den Cenin emri İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kohavi, dün bir askeri üste yaptığı konuşmada, Tel Aviv ve Beni Barak bölgesindeki olaylarda silahlı saldırganların işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinden gelmesi üzerine bu kente odaklanacaklarını söyledi.Haberde, Kohavi'nin, "Eğer teröristlerle çatışacaksak bunun Cenin'de olmasını tercih ederim." dediğini aktarıldı.Kohavi'nin bu kapsamda İsrail ordusundan, Filistin direniş örgütlerine bağlı silahlı grupların yoğunlukta bulunduğu Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin gibi bölgelere taarruz operasyonlarına hazırlanmasını istediği kaydedildi.İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, Filistin yönetimi, ülkenin kuzeyindeki Cenin bölgesindeki silahlı grupları kontrol etmekte zorlanıyor.İsrail yetkililerinin, Filistin yönetiminden bölgedeki silahlı grupları bastırmasını istediği, ancak Filistin yönetiminin bunu yapamayacağından endişe ettikleri paylaşıldı.Başkent Tel Aviv'de perşembe günü düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi de yaralanmıştı. İsrail polisi, olayın faili olduğu iddia edilen Filistinli gencin etkisiz hale getirildiğini duyurmuştu.İsrail'de son üç hafta içinde 14 İsraillinin hayatını kaybettiği dört saldırı düzenlendi.İsrail güvenlik birimleri söz konusu saldırıların ardından alarm durumuna geçtiğini açıklamış, işgal altındaki Batı Şeria'ya takviye birlikler yönlendirilmişti.

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