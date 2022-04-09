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https://tr.sputniknews.com/20220409/israilden-suriyeye-bir-saldiri-daha-1055436831.html
İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha
Suriye devlet medyası, İsrail'in Suriye'nin Hama ilinin Masyaf ilçesindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T20:03+0300
2022-04-09T20:03+0300
dünya
israil
suriye
hava saldırısı
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Suriye resmi ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 18.45'te ülkenin orta kesimindeki Hama ilinin Masyaf ilçesinde Suriye ordusuna ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.İsrail, 2011'den bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılar düzenliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220401/israil-ve-bae-serbest-ticaret-anlasmasi-muzakerelerini-tamamladi-1055244224.html
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israil, suriye, hava saldırısı

İsrail'den Suriye'ye bir saldırı daha

20:03 09.04.2022
© SputnikŞam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı
Şam'a hava saldırısı, İsrail'den Şam'a saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© Sputnik
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Suriye devlet medyası, İsrail'in Suriye'nin Hama ilinin Masyaf ilçesindeki bazı askeri noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Suriye resmi ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 18.45'te ülkenin orta kesimindeki Hama ilinin Masyaf ilçesinde Suriye ordusuna ait bazı askeri noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini bildirdi.
İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
İsrail, 2011'den bu yana Suriye topraklarını hedef alan saldırılar düzenliyor.
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