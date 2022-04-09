https://tr.sputniknews.com/20220409/istanbulda-taksi-suruculerinin-tarife-guncellemek-icin-olusturdugu-kuyruk-gece-saatlerine-dek-surdu-1055430326.html

İstanbul’da taksi sürücülerinin tarife güncellemek için oluşturduğu kuyruk gece saatlerine dek sürdü

İstanbul’da taksi sürücülerinin tarife güncellemek için oluşturduğu kuyruk gece saatlerine dek sürdü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı zam kararıyla taksimetrelerini güncellemek için sıra bekleyen taksicilerin... 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T04:04+0300

2022-04-09T04:04+0300

2022-04-09T04:04+0300

türkiye

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

ukome

zam

taksi

taksimetre

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Taksimetre ayar merkezlerinin önüne sabah erken saatlerde başlayan yoğunluğun gece de devam ettiği görüldü.Ataşehir'deki ayar merkezine gelen çok sayıda taksicinin oluşturduğu uzun kuyruk, gece de sürüyor.İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisi kabul edilmişti.

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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ukome, zam, taksi, taksimetre