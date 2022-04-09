https://tr.sputniknews.com/20220409/istanbulda-taksi-suruculerinin-tarife-guncellemek-icin-olusturdugu-kuyruk-gece-saatlerine-dek-surdu-1055430326.html
İstanbul’da taksi sürücülerinin tarife güncellemek için oluşturduğu kuyruk gece saatlerine dek sürdü
İstanbul’da taksi sürücülerinin tarife güncellemek için oluşturduğu kuyruk gece saatlerine dek sürdü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı zam kararıyla taksimetrelerini güncellemek için sıra bekleyen taksicilerin... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T04:04+0300
2022-04-09T04:04+0300
2022-04-09T04:04+0300
türkiye
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ukome
zam
taksi
taksimetre
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/1055430301_0:113:1200:788_1920x0_80_0_0_5ca31939bc0acc9fcb46c7340013a2d6.jpg
Taksimetre ayar merkezlerinin önüne sabah erken saatlerde başlayan yoğunluğun gece de devam ettiği görüldü.Ataşehir'deki ayar merkezine gelen çok sayıda taksicinin oluşturduğu uzun kuyruk, gece de sürüyor.İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisi kabul edilmişti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/09/1055430301_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_8897c3b4885cca9a8f5b4e47d0854cce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ukome, zam, taksi, taksimetre
İstanbul’da taksi sürücülerinin tarife güncellemek için oluşturduğu kuyruk gece saatlerine dek sürdü
Abone ol
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezinin (UKOME) aldığı zam kararıyla taksimetrelerini güncellemek için sıra bekleyen taksicilerin oluşturduğu kuyruk gece de devam ediyor.
Taksimetre ayar merkezlerinin önüne sabah erken saatlerde başlayan yoğunluğun gece de devam ettiği görüldü.
Ataşehir'deki ayar merkezine gelen çok sayıda taksicinin oluşturduğu uzun kuyruk, gece de sürüyor.
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi olağanüstü toplantısında, elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş, minibüs ve servis ücretlerine yüzde 40 zam önerisi kabul edilmişti.