https://tr.sputniknews.com/20220409/kamuda-kovid-19-genelgesi-yururlukten-kaldirildi-1055432012.html

Kamuda Kovid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Kamuda Kovid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı. 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T12:01+0300

2022-04-09T12:01+0300

2022-04-09T12:01+0300

koronavirüs

türkiye

türkiye’de kovid-19 salgını

resmi gazete

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/01/1055235467_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_38d11d3764c11396726fd0807f348d5f.jpg

Resmi Gazete'de yer alan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" ile 30 Haziran 2021 tarihli söz konusu genelge yürürlükten kaldırıldı.Genelgede, "Salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir" ifadesi kullanıldı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, resmi gazete