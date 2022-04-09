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Kamuda Kovid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Kamuda Kovid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T12:01+0300
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koronavirüs
türkiye
türkiye’de kovid-19 salgını
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Resmi Gazete'de yer alan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" ile 30 Haziran 2021 tarihli söz konusu genelge yürürlükten kaldırıldı.Genelgede, "Salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir" ifadesi kullanıldı.
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türkiye, türkiye’de kovid-19 salgını, resmi gazete

Kamuda Kovid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı

12:01 09.04.2022
© AAAlmanya, koronavirüs
Almanya, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© AA
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Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, "Kovid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" konulu genelge yürürlükten kaldırıldı.
Resmi Gazete'de yer alan "Kovid-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik Tedbirler ile İlgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" ile 30 Haziran 2021 tarihli söz konusu genelge yürürlükten kaldırıldı.
Genelgede, "Salgın ile mücadelede Sağlık Bakanlığı ile Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda belirlenen tedbir ve kurallara titizlikle uyulacak, kamu kurum ve kuruluşlarınca uygulamada herhangi bir aksaklığa sebebiyet verilmeyecektir" ifadesi kullanıldı.
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