https://tr.sputniknews.com/20220409/kilicdaroglu-erdogan-daha-adayligini-aciklamadi-baskanlarimiz-gorevlerinin-basindalar-1055432475.html

Kılıçdaroğlu: Erdoğan daha adaylığını açıklamadı, başkanlarımız görevlerinin başındalar

Kılıçdaroğlu: Erdoğan daha adaylığını açıklamadı, başkanlarımız görevlerinin başındalar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı tartışmaları, seçim çalışmaları ve gündemdeki birçok konu üzerine açıklamalarda... 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T13:04+0300

2022-04-09T13:04+0300

2022-04-09T13:04+0300

politika

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

ekrem imamoğlu

cumhurbaşkanlığı seçimi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055326333_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e97ab87ae6dcb36574bd954c3c038ec1.jpg

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayının, parlamenter demokrasiye geçiş mutabakat metnine imza atan altı parti liderinin oluşturduğu masa tarafından belirleneceğini, bu yönde ortak bir karar aldıklarını söyledi. Kılıçdaroğlu, adayın ne zaman açıklanacağı konusunda, "Henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan adaylığını açıklamadı. Niye bize ısrarla soruluyor" dedi.Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ya da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın aday gösterilmeleri ya da gösterilmemelerinin bir çatlağa yol açıp açmayacağı konusunda da "Altı liderin ortaklaştığı aday niye çatlak yaratsın" yorumunu yaptı.CHP Genel Merkezi’nde T24’ten Tolga Şardan ve Gökçer Tahincioğlu sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:- Et ve Süt Kurumu’na görüşme yapmaya gittiniz ama bürokratlar görüşmek istemedi. Daha önce de farklı kurumlara gittiğinizde sadece önünde açıklama yapma şansı bulmuştunuz. Bu durumun toplumda biraz da "Kemal beyi muhatap almıyorlar" gibi bir algıya yol açma ihtimali var mı?'Kırmızı çizgimiz altılı masa'- Zafer Partisi, Cumhurbaşkanlığı’na Mansur Yavaş’ı aday gösterdi. Bu açıklamayı nasıl değerlendirdiniz? Bunlar ittifakta çatlak yaratmaya, CHP içinde karmaşa yaratmaya dönük hamleler mi yoksa gerçekten Yavaş’ın seçimi kazanabileceği düşünüldüğü için mi bu açıklama yapıldı size göre?İttifakımıza yönelik bir hamle olduğunu düşünmüyorum. Kaldı ki öyle bile olsa, Millet İttifakı sağlam temeller üzerine, demokrasiyi inşa etmek üzere kurulmuş bir ittifaktır. Şunu söylemek isterim, Mansur Bey değerli belediye başkanlarımızdan biridir. "Cumhurbaşkanlığı Seçimi" denildiğinde akla, aday olarak bir CHP’linin gelmesi, bizi memnun ediyor. Burada kırmızı çizgimiz 6’lı masadır. Adayımıza, Millet İttifakı’nın liderleri karar verecek.'Bir çatlak olmaz'- CHP içinde Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş’ın adaylıkları ya da aday olmamaları bir çatlak yaratır mı? Siz her iki ismin görevlerinin başında olduklarını ve öyle kalması gerektiğini, belediye meclislerinde çoğunluğun AK Parti’de olması nedeniyle bu belediyelerin bırakılamayacağını söylemiştiniz. Bu görüşünüz sürüyor mu? Bu konudaki görüş ayrılıkları ittifakta bir çatlağa neden olur mu?Biz altı lider şu kararı aldık. Altı liderin belirlediği aday, tüm partilerin adayı olacaktır. Beraber belirleyeceğiz. Daha da ötesini söyleyeyim; adayımız, halkın adayı olacaktır. Dolayısıyla bir çatlak olmayacaktır. Altı liderin ortaklaştığı aday niçin çatlak yaratsın? Belediye başkanlarımız görevlerinin başındalar zaten. Biz bir karar daha aldık. Asla isim telaffuz edilmeyecek, bu konuda soru geldiğinde cumhurbaşkanı adayımızın niteliklerini anlatacağız.Ne zaman belirleyeceksiniz?Yeri ve zamanı gelince belirleriz. Erdoğan daha adaylığını açıklamadı, niye bize ısrarla soruluyor.Altı parti şu an hangi projeler üzerinde çalışıyor, bir sonraki toplantı ne zaman? Altı parti arasında ilerleyen dönemde yapısal görüş farklılıklarının doğabileceği değerlendiriliyor, böyle bir ihtimal görüyor musunuz, bu görüş ayrılıkları var mı?Bir sonraki toplantıyı Demokrat Parti’nin evsahipliğinde, 24 Nisan’da gerçekleştireceğiz. Son toplantıda, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin teknik ve hukuki altyapısı üzerinde çalışacak bir komisyon kurduk. Ayrıca ikinci bir komisyon da seçim güvenliği üzerine olacak. 6 siyasi parti arasında, istişare ile Türkiye’de demokrasiyi inşa etme iradesi var.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ekrem imamoğlu, cumhurbaşkanlığı seçimi