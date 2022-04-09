Kılıçdaroğlu’ndan Romanlara: Sabredin, sorunlarınızı biz çözeceğiz

"Sevgili Roman kardeşlerim, sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığınızı biliyorum. Sabredin, çok az kaldı, güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nüz kutlu olsun."