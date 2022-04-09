Kılıçdaroğlu’ndan Romanlara: Sabredin, sorunlarınızı biz çözeceğiz
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
© CHP/ ALP EREN KAYA
Dünya Romanlar Günü'nü kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sabredin, çok az kaldı, güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.
Sosyal medya hesabından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Sevgili Roman kardeşlerim, sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığınızı biliyorum. Sabredin, çok az kaldı, güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nüz kutlu olsun."
Sevgili Roman kardeşlerim,— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 8, 2022
Sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığınızı biliyorum. Sabredin, çok az kaldı; güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz! #8NisanDünyaRomanlarGünü’nüz kutlu olsun.