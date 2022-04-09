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Kılıçdaroğlu’ndan Romanlara: Sabredin, sorunlarınızı biz çözeceğiz
Kılıçdaroğlu’ndan Romanlara: Sabredin, sorunlarınızı biz çözeceğiz
Dünya Romanlar Günü'nü kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sabredin, çok az kaldı, güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz" ifadelerini... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
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chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
roman
dünya romanlar günü
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.Sosyal medya hesabından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, roman, dünya romanlar günü

Kılıçdaroğlu’ndan Romanlara: Sabredin, sorunlarınızı biz çözeceğiz

00:06 09.04.2022
© CHP/ ALP EREN KAYACHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© CHP/ ALP EREN KAYA
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Dünya Romanlar Günü'nü kutlayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Sabredin, çok az kaldı, güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz" ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı.
Sosyal medya hesabından 8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Sevgili Roman kardeşlerim, sağlıktan eğitime, barınmadan istihdama kadar birçok sorunla mücadele etmek zorunda bırakıldığınızı biliyorum. Sabredin, çok az kaldı, güçlü sosyal devlet anlayışı ile tüm sorunlarınızı biz çözeceğiz. 8 Nisan Dünya Romanlar Günü'nüz kutlu olsun."
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