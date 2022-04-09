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Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T17:21+0300
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, saat 17.02'de ve 6.72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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deprem, afad, malatya

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

17:21 09.04.2022
© DHAAFAD
AFAD - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© DHA
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 17.02'de ve 6.72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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