https://tr.sputniknews.com/20220409/malatyada-52-buyuklugunde-deprem-1055435431.html

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-09T17:21+0300

2022-04-09T17:21+0300

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türkiye

deprem

afad

malatya

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, saat 17.02'de ve 6.72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.

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deprem, afad, malatya