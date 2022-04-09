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Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T17:21+0300
2022-04-09T17:21+0300
2022-04-09T17:21+0300
türkiye
deprem
afad
malatya
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin, saat 17.02'de ve 6.72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
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deprem, afad, malatya
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
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Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5.2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin, saat 17.02'de ve 6.72 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.