Paşinyan, Putin'e Aliyev'le yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Erivan'ın talebi üzerine yapılan konuşmada Paşinyan, 6 Nisan'da Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.



Putin ve Paşinyan, bu bağlamda Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesiyle ilgili komisyonun kurulması ile ekonomi ve ulaştırma ilişkilerinin yeniden canlandırılmasıyla ilgili projelerin başlatılması da dahil 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü mutabakatların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.



Taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması hazırlanması konusunu da istişare etti.



Putin ve Paşinyan, ayrıca Ermenistan Başbakanı'nın 19 Nisan'da Moskova'ya yapmayı planladığı ziyaretin hazırlık sürecini ele aldı.



Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki "barış görüşmelerine" ilişkin "Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik" demişti.