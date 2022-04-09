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Paşinyan, Putin'e Aliyev'le yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi
Paşinyan, Putin'e Aliyev'le yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T16:31+0300
2022-04-09T16:31+0300
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Erivan'ın talebi üzerine yapılan konuşmada Paşinyan, 6 Nisan'da Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.Putin ve Paşinyan, bu bağlamda Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesiyle ilgili komisyonun kurulması ile ekonomi ve ulaştırma ilişkilerinin yeniden canlandırılmasıyla ilgili projelerin başlatılması da dahil 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü mutabakatların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.Taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması hazırlanması konusunu da istişare etti.Putin ve Paşinyan, ayrıca Ermenistan Başbakanı'nın 19 Nisan'da Moskova'ya yapmayı planladığı ziyaretin hazırlık sürecini ele aldı.Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki "barış görüşmelerine" ilişkin "Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik" demişti.
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azerbaycan, ermenistan, rusya, brüksel

Paşinyan, Putin'e Aliyev'le yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi

16:31 09.04.2022
© İHA / KAMİL NADİRLİ-AW589032Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© İHA / KAMİL NADİRLİ-AW589032
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Erivan'ın talebi üzerine yapılan konuşmada Paşinyan, 6 Nisan'da Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le yaptığı görüşme hakkında bilgi verdi.

Putin ve Paşinyan, bu bağlamda Ermenistan-Azerbaycan sınırının çizilmesiyle ilgili komisyonun kurulması ile ekonomi ve ulaştırma ilişkilerinin yeniden canlandırılmasıyla ilgili projelerin başlatılması da dahil 9 Kasım 2020, 11 Ocak 2021 ve 26 Kasım 2021 tarihli üçlü mutabakatların hayata geçirilmesinin önemini vurguladı.

Taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasında barış anlaşması hazırlanması konusunu da istişare etti.

Putin ve Paşinyan, ayrıca Ermenistan Başbakanı'nın 19 Nisan'da Moskova'ya yapmayı planladığı ziyaretin hazırlık sürecini ele aldı.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki "barış görüşmelerine" ilişkin "Hep birlikte olası bir barış anlaşması hazırlamak amacıyla barış görüşmeleri için somut bir süreç başlatmaya karar verdik" demişti.
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