https://tr.sputniknews.com/20220409/rusya-ukrayna-irpinde-yeni-bir-provokasyon-hazirliyor-rus-gucleri-kentten-uzun-sure-once-ayrildi-1055431812.html
Rusya: Ukrayna, İrpin'de yeni bir provokasyon hazırlıyor, Rus güçleri kentten uzun süre önce ayrıldı
Rusya: Ukrayna, İrpin'de yeni bir provokasyon hazırlıyor, Rus güçleri kentten uzun süre önce ayrıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafınının Kiev Bölgesi'nin İrpin kentinde Rus güçlerini suçlamak için yen bir provokasyon hazırlığı yaptığını açıkladı... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T11:03+0300
2022-04-09T11:03+0300
2022-04-09T11:03+0300
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ukrayna, rusya, provokasyon
Rusya: Ukrayna, İrpin'de yeni bir provokasyon hazırlıyor, Rus güçleri kentten uzun süre önce ayrıldı
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafınının Kiev Bölgesi'nin İrpin kentinde Rus güçlerini suçlamak için yen bir provokasyon hazırlığı yaptığını açıkladı. Bakanlık, Rus güçlerin kentten bir haftadan daha uzun bir süre önce ayrıldığını vurguladı.