Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafınının Kiev Bölgesi'nin İrpin kentinde Rus güçlerini suçlamak için yen bir provokasyon hazırlığı yaptığını açıkladı... 09.04.2022, Sputnik Türkiye

Rusya: Ukrayna, İrpin'de yeni bir provokasyon hazırlıyor, Rus güçleri kentten uzun süre önce ayrıldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafınının Kiev Bölgesi'nin İrpin kentinde Rus güçlerini suçlamak için yen bir provokasyon hazırlığı yaptığını açıkladı. Bakanlık, Rus güçlerin kentten bir haftadan daha uzun bir süre önce ayrıldığını vurguladı.