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Rusya: Ukrayna, İrpin'de yeni bir provokasyon hazırlıyor, Rus güçleri kentten uzun süre önce ayrıldı
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220409/rusya-ukrayna-irpinde-yeni-bir-provokasyon-hazirliyor-rus-gucleri-kentten-uzun-sure-once-ayrildi-1055431812.html
Rusya: Ukrayna, İrpin'de yeni bir provokasyon hazırlıyor, Rus güçleri kentten uzun süre önce ayrıldı
Rusya: Ukrayna, İrpin'de yeni bir provokasyon hazırlıyor, Rus güçleri kentten uzun süre önce ayrıldı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafınının Kiev Bölgesi'nin İrpin kentinde Rus güçlerini suçlamak için yen bir provokasyon hazırlığı yaptığını açıkladı... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T11:03+0300
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ukrayna krizi
ukrayna
rusya
provokasyon
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ukrayna, rusya, provokasyon

Rusya: Ukrayna, İrpin'de yeni bir provokasyon hazırlıyor, Rus güçleri kentten uzun süre önce ayrıldı

11:03 09.04.2022
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanlığı
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna tarafınının Kiev Bölgesi'nin İrpin kentinde Rus güçlerini suçlamak için yen bir provokasyon hazırlığı yaptığını açıkladı. Bakanlık, Rus güçlerin kentten bir haftadan daha uzun bir süre önce ayrıldığını vurguladı.


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