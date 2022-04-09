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https://tr.sputniknews.com/20220409/suudi-arabistan-bu-yil-hac-kontenjanini-1-milyona-cikardi-1055436376.html
Suudi Arabistan, bu yıl hac kontenjanını 1 milyona çıkardı
Suudi Arabistan, bu yıl hac kontenjanını 1 milyona çıkardı
Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçinin kabul edileceğini duyurdu. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T19:06+0300
2022-04-09T19:06+0300
dünya
suudi arabistan
hac
kontenjan
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Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını önlemleri gölgesinde gerçekleşecek hac mevsimine ilişkin kural ve kontenjana dair bilgilere yer verildi.Riyad hükümetinin hem çok sayıda Müslüman'ın hac ibadetini eda etmesini hem de salgına karşı sağlık koşullara uyulmasını önemsediğine işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda 2022 hac mevsiminde Suudi Arabistan'ın içinden ve dışından ziyaretçi kontenjanının bir milyona yükseltildiği belirtildi.Ziyaretçilerin her ülkenin payına düşen sayıya göre belirleneceği aktarılan açıklamada, bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olmasının yanı sıra Kovid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları şartı aranacağı ifade edildi.Açıklamada, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz edeceği aktarıldı.Hac ve Umre Bakanlığı, ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu.Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20220306/suudi-arabistanda-maske-zorunlulugu-disindaki-kovid-19-onlemleri-kaldirildi-1054463391.html
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suudi arabistan, hac, kontenjan

Suudi Arabistan, bu yıl hac kontenjanını 1 milyona çıkardı

19:06 09.04.2022
© AAKabe, hac, koronavirüs
Kabe, hac, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© AA
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Suudi Arabistan, bu yıl hac ibadeti için ülke içinden ve dışından toplam bir milyon ziyaretçinin kabul edileceğini duyurdu.
Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını önlemleri gölgesinde gerçekleşecek hac mevsimine ilişkin kural ve kontenjana dair bilgilere yer verildi.
Riyad hükümetinin hem çok sayıda Müslüman'ın hac ibadetini eda etmesini hem de salgına karşı sağlık koşullara uyulmasını önemsediğine işaret edilen açıklamada, bu doğrultuda 2022 hac mevsiminde Suudi Arabistan'ın içinden ve dışından ziyaretçi kontenjanının bir milyona yükseltildiği belirtildi.
Ziyaretçilerin her ülkenin payına düşen sayıya göre belirleneceği aktarılan açıklamada, bu yıl hac için kutsal topraklara kabul edilecek ziyaretçilerde 65 yaş altı olmasının yanı sıra Kovid-19 aşısının temel dozlarını yaptırmış olmaları şartı aranacağı ifade edildi.
Açıklamada, hac ibadeti için Suudi Arabistan'a seyahat eden her yolcunun son 72 saat içinde alınmış negatif PCR test sonucunu ibraz edeceği aktarıldı.
Hac ve Umre Bakanlığı, ayrıca hacı adaylarının kutsal topraklarındaki ziyaretleri boyunca Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirlere riayet etmeleri uyarısında bulundu.
Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını sebebiyle 2020 yılında sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayını kabul etmişti. Geçen yıl da ülke içinden 60 bin kişiyi kabul eden Suudi Arabistan, yurt dışından kimsenin alınmayacağını duyurmuştu.
Kabe - hac - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2022
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Suudi Arabistan'da maske zorunluluğu dışındaki Kovid-19 önlemleri kaldırıldı
6 Mart, 00:58
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