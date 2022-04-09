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https://tr.sputniknews.com/20220409/tesk-genel-baskani-esnafa-ozel-elektrik-tarifesi-olmali-nakliyeci-ve-uretici-desteklenmeli-1055432215.html
TESK Genel Başkanı: Esnafa özel elektrik tarifesi olmalı; nakliyeci ve üretici desteklenmeli
TESK Genel Başkanı: Esnafa özel elektrik tarifesi olmalı; nakliyeci ve üretici desteklenmeli
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın kazancını büyük oranda düşüren elektrik faturalarında, esnaf... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T12:14+0300
2022-04-09T12:14+0300
ekonomi
bendevi palandöken
esnaf
tesk
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TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrikte esnafa özel faturalandırma sistemi çıkarılmasını ve 'esnaf tarifesi' olmasını talep etti. Palandöken, faturalarda indirim sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Esnafımızın kazancını büyük oranda düşüren elektrik faturalarında, esnaf 'ticarethane' statüsünden 'özel' statüye geçirilerek, faturalarda indirim sağlanmalı. Çünkü kademeli tarifede esnafımızın faturası düşmek yerine her ay daha fazla arttı. Yaz mevsimiyle dolapların, klimaların daha fazla çalışacağı da göz önünde bulundurularak esnafımıza özel bir fiyatlandırma ile 'esnaf tarifesi' çıkarılmalı" dedi.Palandöken, esnaf ve sanatkarlar için elektrik faturalarında özel bir tarife gerektiğini belirterek, "Esnafımızın en önemli gider kalemlerinden birisi elektrik faturaları. 1 Mart’tan itibaren uygulamaya geçirilen 900 kilovat saat sınır ile kademeli tarifenin yansımaları esnaf nezdinde olumlu olmadı. Fırınları, dolapları, buzlukları, reyonları, klimaları, tabelaları, pervaneleri, ütüleri, berber ve kuaförlerin kullandığı cihazlar ile daha yüzlerce farklı meslekte kullanılan elektrikli cihazlar esnaf ve sanatkarlarımızın olmazsa olmazı. Şimdi yaz gelirken dondurma bile satmaktan vazgeçen bakkal esnafımız, serinletici pervanelerini çalıştırmayan kafe restoran işletmecilerimiz gibi birçok farklı sektörde esnafımız bu elektrik faturalarından mustarip. Esnafımız 'ticarethane' statüsünden çıkarılarak 'özel tarife' uygulanmalı. Yalnızca esnafa özel, vergilerin kaldırıldığı bir elektrik faturası, maliyetleri düşüreceğinden esnafın sattığı ürün fiyatlarına da olumlu yansır" diye konuştu.'Nakliyeci ve üretici desteklenmeli'Nakliyeci esnafı için 'ticari akaryakıt', üretici için 'ucuz akaryakıt' ve 'gübre' verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Üretici ne kadar ucuza ürünü mal ederse piyasaya o kadar olumlu yansıması olur. Bugün üreticinin istediği sulamada indirimli elektrik, tarımda indirimli gübre ve akaryakıt. Aynı zamanda bu ürünlere halkın daha ucuza ulaşması için de ulaştırmada ticari akaryakıt ve esnaf için esnaf tarifesinde elektrik uygulaması olacaktır. Bunlar sağlanırsa enflasyon da düşer, halkın alım gücü de artar. Piyasalara rahatlama gelirken kalıcı bir çözüm bulunmuş olur" ifadesini kullandı.
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bendevi palandöken, esnaf, tesk

TESK Genel Başkanı: Esnafa özel elektrik tarifesi olmalı; nakliyeci ve üretici desteklenmeli

12:14 09.04.2022
© AABendevi Palandöken
Bendevi Palandöken - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© AA
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Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Esnafımızın kazancını büyük oranda düşüren elektrik faturalarında, esnaf 'ticarethane' statüsünden 'özel' statüye geçirilerek, faturalarda indirim sağlanmalı. Esnafımız ticarethane statüsünden çıkarılarak özel tarife uygulanmalı" dedi.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, elektrikte esnafa özel faturalandırma sistemi çıkarılmasını ve 'esnaf tarifesi' olmasını talep etti. Palandöken, faturalarda indirim sağlanması gerektiğini vurgulayarak, "Esnafımızın kazancını büyük oranda düşüren elektrik faturalarında, esnaf 'ticarethane' statüsünden 'özel' statüye geçirilerek, faturalarda indirim sağlanmalı. Çünkü kademeli tarifede esnafımızın faturası düşmek yerine her ay daha fazla arttı. Yaz mevsimiyle dolapların, klimaların daha fazla çalışacağı da göz önünde bulundurularak esnafımıza özel bir fiyatlandırma ile 'esnaf tarifesi' çıkarılmalı" dedi.

Palandöken, esnaf ve sanatkarlar için elektrik faturalarında özel bir tarife gerektiğini belirterek, "Esnafımızın en önemli gider kalemlerinden birisi elektrik faturaları. 1 Mart’tan itibaren uygulamaya geçirilen 900 kilovat saat sınır ile kademeli tarifenin yansımaları esnaf nezdinde olumlu olmadı. Fırınları, dolapları, buzlukları, reyonları, klimaları, tabelaları, pervaneleri, ütüleri, berber ve kuaförlerin kullandığı cihazlar ile daha yüzlerce farklı meslekte kullanılan elektrikli cihazlar esnaf ve sanatkarlarımızın olmazsa olmazı. Şimdi yaz gelirken dondurma bile satmaktan vazgeçen bakkal esnafımız, serinletici pervanelerini çalıştırmayan kafe restoran işletmecilerimiz gibi birçok farklı sektörde esnafımız bu elektrik faturalarından mustarip. Esnafımız 'ticarethane' statüsünden çıkarılarak 'özel tarife' uygulanmalı. Yalnızca esnafa özel, vergilerin kaldırıldığı bir elektrik faturası, maliyetleri düşüreceğinden esnafın sattığı ürün fiyatlarına da olumlu yansır" diye konuştu.

'Nakliyeci ve üretici desteklenmeli'

Nakliyeci esnafı için 'ticari akaryakıt', üretici için 'ucuz akaryakıt' ve 'gübre' verilmesi gerektiğini vurgulayan Palandöken, "Üretici ne kadar ucuza ürünü mal ederse piyasaya o kadar olumlu yansıması olur. Bugün üreticinin istediği sulamada indirimli elektrik, tarımda indirimli gübre ve akaryakıt. Aynı zamanda bu ürünlere halkın daha ucuza ulaşması için de ulaştırmada ticari akaryakıt ve esnaf için esnaf tarifesinde elektrik uygulaması olacaktır. Bunlar sağlanırsa enflasyon da düşer, halkın alım gücü de artar. Piyasalara rahatlama gelirken kalıcı bir çözüm bulunmuş olur" ifadesini kullandı.
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