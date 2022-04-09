https://tr.sputniknews.com/20220409/thy-avrupa-liginde-haftanin-mvpsi-georgios-papagiannis-1055435137.html
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Georgios Papagiannis
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Georgios Papagiannis
Panathinaikos OPAP'ın Yunan basketbolcusu Georgios Papagiannis, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T17:06+0300
2022-04-09T17:06+0300
2022-04-09T17:06+0300
spor
thy avrupa ligi
mvp
georgios papagiannis
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Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 34. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Papagiannis, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.Papagiannis, 62-59 kazandıkları Fenerbahçe Beko deplasmanında 14 sayı, 12 ribaunt, 4 blok ve 3 top çalmayla oynadı.
https://tr.sputniknews.com/20220204/thy-avrupa-liginde-haftanin-mvpsi-james-nunnally-1053454928.html
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thy avrupa ligi, mvp, georgios papagiannis
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Georgios Papagiannis
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Panathinaikos OPAP'ın Yunan basketbolcusu Georgios Papagiannis, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 34. hafta karşılaşmalarında 31 verimlilik puanına ulaşan Papagiannis, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.
Papagiannis, 62-59 kazandıkları Fenerbahçe Beko deplasmanında 14 sayı, 12 ribaunt, 4 blok ve 3 top çalmayla oynadı.