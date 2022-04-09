https://tr.sputniknews.com/20220409/toprak-razgatlioglu-ispanyadaki-ilk-yarisinda-ucuncu-oldu-1055438318.html
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında 3. oldu
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında 3. oldu
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 1. ayağının ilk yarışını 3. tamamladı. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T22:35+0300
2022-04-09T22:35+0300
2022-04-09T22:35+0300
spor
toprak razgatlıoğlu
ispanya
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Pata Yamaha with Brixx takımı adına yarışan Toprak, Teruel bölgesinde yer alan 5 bin 77 metre uzunluğa sahip MotorLand Aragon Pisti'nde, organizasyonun son şampiyonu unvanıyla '1' numarayla mücadele verdi.Superpole mücadelesini birinci bitiren Toprak, 1.48.267'lik tur derecesiyle pist rekoru kırmayı başardı. Toprak, 1. cepten başladığı ilk yarışta da 3. sırayı aldı.Yarışta, Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci olurken, Ducati pilotu Alvaro Bautista da ikinciliği elde etti.Milli motosikletçi, yarın ise TSİ 12.00'de sıralama yarışında, TSİ 15.00'te de hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.
ispanya
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toprak razgatlıoğlu, ispanya
Toprak Razgatlıoğlu, İspanya'daki ilk yarışında 3. oldu
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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İspanya'da düzenlenen 1. ayağının ilk yarışını 3. tamamladı.
Pata Yamaha with Brixx takımı adına yarışan Toprak, Teruel bölgesinde yer alan 5 bin 77 metre uzunluğa sahip MotorLand Aragon Pisti'nde, organizasyonun son şampiyonu unvanıyla '1' numarayla mücadele verdi.
Superpole mücadelesini birinci bitiren Toprak, 1.48.267'lik tur derecesiyle pist rekoru kırmayı başardı. Toprak, 1. cepten başladığı ilk yarışta da 3. sırayı aldı.
Yarışta, Kawasaki pilotu Jonathan Rea birinci olurken, Ducati pilotu Alvaro Bautista da ikinciliği elde etti.
Milli motosikletçi, yarın ise TSİ 12.00'de sıralama yarışında, TSİ 15.00'te de hafta sonunun ikinci yarışında boy gösterecek.