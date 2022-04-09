Türkiye
CANLI | Rusya: Rus Deniz Kuvvetleri, Azov Taburu komutanlarını tahliye etmeye çalışan gemiyi vurdu
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20220409/turkiyede-6-bin-986-kisinin-kovid-19-testi-pozitif-cikti-35-kisi-yasamini-yitirdi-1055437097.html
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi
Türkiye'de son 24 saatte 186 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 986 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T20:26+0300
2022-04-09T20:26+0300
koronavirüs
türkiye
koronavirüs
kovid-19
vaka
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050906240_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7499a1079e4946bc9ed0ca741202d2e9.jpg
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 186 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 986 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 8 bin 825 oldu.18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.11 olarak kayıtlara geçti.Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 206 bin 133 doza yükseldi.18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
https://tr.sputniknews.com/20220409/kamuda-kovid-19-genelgesi-yururlukten-kaldirildi-1055432012.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/11/1050906240_102:0:750:486_1920x0_80_0_0_430ba2dc8b0aa9a2cafa896902fbe123.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, koronavirüs, kovid-19, vaka

Türkiye'de 6 bin 986 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi

20:26 09.04.2022
© AATürkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı
Türkiye'de koronavirüs: Son 24 saatte 23 bin 867 yeni vaka, 229 can kaybı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© AA
Abone olTelegram
Türkiye'de son 24 saatte 186 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 986 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 186 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 986 kişinin testi pozitif çıktı, 35 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 8 bin 825 oldu.
18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85.39, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93.11 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 206 bin 133 doza yükseldi.
18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Almanya, koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
KORONAVİRÜS
Kamuda Kovid-19 genelgesi yürürlükten kaldırıldı
12:01
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала