Ulaştırma Bakanı: Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti, Millet Bahçesi olarak işe başlanıyor

"Ben de ironiyle cevap vereyim o zaman. Onlar da uçakları İETT otobüsleri gibi zannediyorlar herhalde. Arkadan itince gidiyor zannediyorlar. Atatürk Havalimanı'ndaki sıkıntıları biliyorduk. Burası o yüzden dünyanın transit merkezi olarak planlanlanmıştı. O zamanlar, 'buraya uçak mı iner' diyenler; şu anda günlük bin 100 uçak iniyor. Bu sayılar bin 300'lere, bin 500'lere kadar çıkacak. İlave etapları yaptığımızda çok çok daha üzerine çıkacak. Bütün dünya burada birleşecek ve buluşacak. Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Zaten oranın şimdi bu kuzey-güney pisti 'Millet Bahçesi' olarak işe başlanıyor zaten. Çevre Bakanlığı oranın ihalesini yaptı, başlıyorlar. 2 milyon kilometrekarelik bir alan olacak. Dış hat ve iç hat terminalleri de farklı bir fonksiyon için çalışma yapılıyor. Altyapısı kesinleşince orayı da açıklayacağız"