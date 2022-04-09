https://tr.sputniknews.com/20220409/ulastirma-bakani-ataturk-havalimani-hikayesi-kapandi-gitti-millet-bahcesi-olarak-ise-baslaniyor-1055433276.html
Ulaştırma Bakanı: Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti, Millet Bahçesi olarak işe başlanıyor
Ulaştırma Bakanı: Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti, Millet Bahçesi olarak işe başlanıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Oranın şimdi kuzey-güney pistine 'Millet Bahçesi' olarak işe... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T14:15+0300
2022-04-09T14:15+0300
2022-04-09T14:15+0300
politika
türkiye
ulaştırma ve altyapı bakanlığı
adil karaismailoğlu
atatürk havalimanı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan muhabirlerle, dün akşam iftar yemeğinde bir araya geldi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu'nun da hazır bulunduğu iftar yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.'Atatürk Havalimanı yeniden açılacak mı?'Adil Karaismailoğlu, bir muhabirin "Geçtiğimiz günlerde muhalefetten bir açıklama geldi. Biz iktidara gelirsek Atatürk Havalimanı'nı açacağız" diye. Siz bunu gerçekçi buluyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Bakan Karaismailoğlu, şu şekilde yanıt verdi:
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türkiye, ulaştırma ve altyapı bakanlığı, adil karaismailoğlu, atatürk havalimanı
Ulaştırma Bakanı: Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı gitti, Millet Bahçesi olarak işe başlanıyor
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Oranın şimdi kuzey-güney pistine 'Millet Bahçesi' olarak işe başlanıyor" dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'nda görev yapan muhabirlerle, dün akşam iftar yemeğinde bir araya geldi. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın CEO'su Kadri Samsunlu'nun da hazır bulunduğu iftar yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
'Atatürk Havalimanı yeniden açılacak mı?'
Adil Karaismailoğlu, bir muhabirin "Geçtiğimiz günlerde muhalefetten bir açıklama geldi. Biz iktidara gelirsek Atatürk Havalimanı'nı açacağız" diye. Siz bunu gerçekçi buluyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Bakan Karaismailoğlu, şu şekilde yanıt verdi:
"Ben de ironiyle cevap vereyim o zaman. Onlar da uçakları İETT otobüsleri gibi zannediyorlar herhalde. Arkadan itince gidiyor zannediyorlar. Atatürk Havalimanı'ndaki sıkıntıları biliyorduk. Burası o yüzden dünyanın transit merkezi olarak planlanlanmıştı. O zamanlar, 'buraya uçak mı iner' diyenler; şu anda günlük bin 100 uçak iniyor. Bu sayılar bin 300'lere, bin 500'lere kadar çıkacak. İlave etapları yaptığımızda çok çok daha üzerine çıkacak. Bütün dünya burada birleşecek ve buluşacak. Atatürk Havalimanı hikayesi kapandı, gitti. Zaten oranın şimdi bu kuzey-güney pisti 'Millet Bahçesi' olarak işe başlanıyor zaten. Çevre Bakanlığı oranın ihalesini yaptı, başlıyorlar. 2 milyon kilometrekarelik bir alan olacak. Dış hat ve iç hat terminalleri de farklı bir fonksiyon için çalışma yapılıyor. Altyapısı kesinleşince orayı da açıklayacağız"