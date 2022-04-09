https://tr.sputniknews.com/20220409/urdun-krali-2-abdullah-bel-fitigi-ameliyati-icin-almanyaya-gidiyor-1055436633.html
Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor
Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor
Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatı için yarın Almanya'ya gideceği açıklandı. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T19:47+0300
2022-04-09T19:47+0300
2022-04-09T19:47+0300
dünya
ürdün
ürdün kralı 2. abdullah
ameliyat
almanya
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Ürdün Kraliyet Divanı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Kral 2. Abdullah'ın ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2. Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığı aktarıldı.
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ürdün, ürdün kralı 2. abdullah, ameliyat, almanya
Ürdün Kralı 2. Abdullah bel fıtığı ameliyatı için Almanya'ya gidiyor
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Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bel fıtığı ameliyatı için yarın Almanya'ya gideceği açıklandı.
Ürdün Kraliyet Divanı, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayınladı. Kral 2. Abdullah'ın ameliyatının Almanya'nın Frankfurt kentindeki özel bir hastanede gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada ayrıca, doktorların tetkikleri ve tavsiyeleri üzerine Kral 2. Abdullah için bel fıtığı ameliyatı kararı alındığı aktarıldı.