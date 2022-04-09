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https://tr.sputniknews.com/20220409/uykusuzluk-sorunu-kalp-hastalarinda-kalp-krizi-riskini-yuzde-16-artiriyor-1055437546.html
Uykusuzluk sorunu, kalp hastalarında kalp krizi riskini yüzde 16 artırıyor
Uykusuzluk sorunu, kalp hastalarında kalp krizi riskini yüzde 16 artırıyor
Bilim insanları, kalp hastalarında görülen uykusuzluk sorununun kalp krizi riskini yüzde 16 artırdığını tespit etti. 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T21:23+0300
2022-04-09T21:23+0300
yaşam
uykusuzluk
kalp krizi
araştırma
bilim insanları
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UPI internet sitesinin haberine göre bilim insanları, kalp rahatsızlıkları bulunan 1068 kalp hastasının verilerini yaklaşık 4 yıl boyunca inceledi.Bilim insanları, uykusuzluk sorunu bulunan hastalarda, uykusuzluk sorunu bulunmayanlara göre, yüzde 16 oranında daha fazla kalp krizi görüldüğünü ortaya koydu.Araştırmacılardan Lars Frojd, uyku sorunlarının kalp hastalarında tekrar eden kalp rahatsızlıklarını tetiklediğini kaydetti.Frojd, gözlem grubundaki kişilerde uyku sorununun tedavi edilmesi halinde ise bu kişilerde kalp krizi görülmeyeceğini ileri sürdü.Araştırmada, kalp hastalarında sigara ve hareketsiz yaşam tarzının ardından uykusuzluk en büyük 3. tetikleyici risk faktörü olarak öne çıktı.Uzmanlar, özellikle kalp hastalarında uykusuzluk problemlerinin erken dönemlerde tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.Araştırmanın sonuçları Sleep Advances dergisinde yayınlandı.
https://tr.sputniknews.com/20220319/dunyanin-en-uzun-uyuyan-ulkeleri-aciklandi-1054865632.html
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uykusuzluk, kalp krizi, araştırma, bilim insanları

Uykusuzluk sorunu, kalp hastalarında kalp krizi riskini yüzde 16 artırıyor

21:23 09.04.2022
© DHAUykusuzluk
Uykusuzluk - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© DHA
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Bilim insanları, kalp hastalarında görülen uykusuzluk sorununun kalp krizi riskini yüzde 16 artırdığını tespit etti.
UPI internet sitesinin haberine göre bilim insanları, kalp rahatsızlıkları bulunan 1068 kalp hastasının verilerini yaklaşık 4 yıl boyunca inceledi.
Bilim insanları, uykusuzluk sorunu bulunan hastalarda, uykusuzluk sorunu bulunmayanlara göre, yüzde 16 oranında daha fazla kalp krizi görüldüğünü ortaya koydu.
Araştırmacılardan Lars Frojd, uyku sorunlarının kalp hastalarında tekrar eden kalp rahatsızlıklarını tetiklediğini kaydetti.
Frojd, gözlem grubundaki kişilerde uyku sorununun tedavi edilmesi halinde ise bu kişilerde kalp krizi görülmeyeceğini ileri sürdü.
Araştırmada, kalp hastalarında sigara ve hareketsiz yaşam tarzının ardından uykusuzluk en büyük 3. tetikleyici risk faktörü olarak öne çıktı.
Uzmanlar, özellikle kalp hastalarında uykusuzluk problemlerinin erken dönemlerde tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğine dikkati çekiyor.
Araştırmanın sonuçları Sleep Advances dergisinde yayınlandı.
işçi - yorgun - uyku - Sputnik Türkiye, 1920, 19.03.2022
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