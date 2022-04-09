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Yargıtay'dan emsal 'iş kazası' kararı
Yargıtay'dan emsal 'iş kazası' kararı
'İş kazalarına' yönelik emsal nitelikte bir karar, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nden geldi. Mahkeme, tadilat işlemi sırasında elektriğe çarpılma sonucu hayatını... 09.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-09T18:40+0300
2022-04-09T18:40+0300
türkiye
mahkeme
emsal karar
iş kazası
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Yargıtay 12. Ceza Dairesi, iş kazalarına yönelik emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkeme; ölen işçiyi, çok tehlikeli iş sınıfında yer alan elektrik işi ile ilgili diploma ve mesleki eğitim belgesi bulunmamasına rağmen elektrik teknisyeni olarak çalıştıran işveren hakkında, bilinçli taksirle öldürme suçundan hüküm kurulması gerektiğine hükmetti.Bir düğün salonu tadilat işleminde çalışan elektrik ustası, elektriğe çarpılma sonucu hayatını kaybetti. Şirket yetkilileri hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.İşverenleri hakız bulduMahkeme, sorumluları 'Taksirle öldürme' suçundan mahkumiyete çarptırdı. Sanık, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir kara imza atan Daire, eğitimsiz ve belgesiz tekniker çalıştıran işverenleri haksız buldu.Kararda şöyle denildi:Bir düğün salonu tadilat işleminde çalışan elektrik ustası, elektriğe çarpılma sonucu hayatını kaybetti. Şirket yetkilileri hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.İŞVERENLERİ HAKSIZ BULDUMahkeme, sorumluları 'Taksirle öldürme' suçundan mahkumiyete çarptırdı. Sanık, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir kara imza atan Daire, eğitimsiz ve belgesiz tekniker çalıştıran işverenleri haksız buldu.Kararda şöyle denildi:"Ölen işçi elektrik teknikeri olarak on aydır çalışmakta olduğu ancak ölenin elektrik meslek dalı ile ilgili eğitim-öğretim aldığına dair diploma veya mesleki eğitim belgesi bulunmadığı anlaşılmaktadır. Olay yerinde yapılan incelemeye göre elektrik tesisatının bağlı olduğu panoda kaçak akım rölesinin bulunmadığı ayrıca ölenin olay anında ellerinde yalıtım eldiveninin bulunmadığı ortadadır.Tanık, ölene yalıtımlı eldiven verildiğini ancak ölenin bunu kullanmadığını belirttiği, dosya çerçevesi incelendiğinde ölene koruyucu donanım teslim edildiğine dair bir belge sunulamadığı ve kaza sonrası düzenlenen morg eşya teslim tutanağında yalıtımlı eldiven korucuyu donanım teslim edildiğine dair bir ibare bulunmadığı anlaşılmaktadır.Ölenin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konulu 4 saatlik eğitime katıldığı, sanığın ölen ile eş kusurlu olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanununun 17/3. maddesinde 'mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz' hükmü yer almaktadır.Dosya içeriğine göre öleni, çok tehlikeli iş sınıfında yer alan elektrik işi ile ilgili diploma ve mesleki eğitim belgesi bulunmamasına rağmen elektrik teknisyeni olarak çalıştıran sanık hakkında koşulları oluşması sebebiyle TCK'nın 22/3. maddesi gereğince bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir."
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mahkeme, emsal karar, iş kazası

Yargıtay'dan emsal 'iş kazası' kararı

18:40 09.04.2022
© serra akcan / csgorselarsiv.org Adalet
Adalet - Sputnik Türkiye, 1920, 09.04.2022
© serra akcan / csgorselarsiv.org
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'İş kazalarına' yönelik emsal nitelikte bir karar, Yargıtay 12. Ceza Dairesi'nden geldi. Mahkeme, tadilat işlemi sırasında elektriğe çarpılma sonucu hayatını kaybeden bir işçiyi, diploma ve mesleki eğitim belgesi bulunmamasına rağmen tekniker olarak çalıştıran işverenleri haksız buldu.
Yargıtay 12. Ceza Dairesi, iş kazalarına yönelik emsal nitelikte bir karara imza attı. Yüksek mahkeme; ölen işçiyi, çok tehlikeli iş sınıfında yer alan elektrik işi ile ilgili diploma ve mesleki eğitim belgesi bulunmamasına rağmen elektrik teknisyeni olarak çalıştıran işveren hakkında, bilinçli taksirle öldürme suçundan hüküm kurulması gerektiğine hükmetti.

Bir düğün salonu tadilat işleminde çalışan elektrik ustası, elektriğe çarpılma sonucu hayatını kaybetti. Şirket yetkilileri hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İşverenleri hakız buldu

Mahkeme, sorumluları 'Taksirle öldürme' suçundan mahkumiyete çarptırdı. Sanık, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir kara imza atan Daire, eğitimsiz ve belgesiz tekniker çalıştıran işverenleri haksız buldu.
Kararda şöyle denildi:
Bir düğün salonu tadilat işleminde çalışan elektrik ustası, elektriğe çarpılma sonucu hayatını kaybetti. Şirket yetkilileri hakkında Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
İŞVERENLERİ HAKSIZ BULDU
Mahkeme, sorumluları 'Taksirle öldürme' suçundan mahkumiyete çarptırdı. Sanık, kararı temyiz edince devreye Yargıtay 12. Ceza Dairesi girdi. Emsal nitelikte bir kara imza atan Daire, eğitimsiz ve belgesiz tekniker çalıştıran işverenleri haksız buldu.
Kararda şöyle denildi:
"Ölen işçi elektrik teknikeri olarak on aydır çalışmakta olduğu ancak ölenin elektrik meslek dalı ile ilgili eğitim-öğretim aldığına dair diploma veya mesleki eğitim belgesi bulunmadığı anlaşılmaktadır. Olay yerinde yapılan incelemeye göre elektrik tesisatının bağlı olduğu panoda kaçak akım rölesinin bulunmadığı ayrıca ölenin olay anında ellerinde yalıtım eldiveninin bulunmadığı ortadadır.
Tanık, ölene yalıtımlı eldiven verildiğini ancak ölenin bunu kullanmadığını belirttiği, dosya çerçevesi incelendiğinde ölene koruyucu donanım teslim edildiğine dair bir belge sunulamadığı ve kaza sonrası düzenlenen morg eşya teslim tutanağında yalıtımlı eldiven korucuyu donanım teslim edildiğine dair bir ibare bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Ölenin iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği konulu 4 saatlik eğitime katıldığı, sanığın ölen ile eş kusurlu olduğu bilirkişi raporunda belirtilmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve güvenliği Kanununun 17/3. maddesinde 'mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz' hükmü yer almaktadır.
Dosya içeriğine göre öleni, çok tehlikeli iş sınıfında yer alan elektrik işi ile ilgili diploma ve mesleki eğitim belgesi bulunmamasına rağmen elektrik teknisyeni olarak çalıştıran sanık hakkında koşulları oluşması sebebiyle TCK'nın 22/3. maddesi gereğince bilinçli taksir hükümlerinin uygulanması gerektiğinin gözetilmemesi bozmayı gerektirmiştir."
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