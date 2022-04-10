https://tr.sputniknews.com/20220410/abdde-anket-kasimdaki-kongre-ara-secimlerinde-cumhuriyetciler-sandiga-gitmekte-daha-istekli-1055449358.html
ABD'de anket: Kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler, sandığa gitmekte daha istekli
ABD'de anket: Kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler, sandığa gitmekte daha istekli
ABD'de yapılan bir anket, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yüzde 55'inin, Demokratların ise yüzde 35'inin sandığa gitmekte... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
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2022-04-10T17:52+0300
2022-04-10T17:53+0300
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ABC News ve Ipsos'un yaptığı ortak ankette 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının, 100 sandalyeli Senatonun ise 3'te 1'inin değişeceği 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde seçmenlerin tavrı sorgulandı.Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 55'i seçimlerde oy kullanmaya istekli olduğunu kaydederken Demokrat seçmenlerin sadece 35'i oy kullanmaya istekli olduğu yönünde görüş bildirdi.
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ABD'de anket: Kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler, sandığa gitmekte daha istekli
17:52 10.04.2022 (güncellendi: 17:53 10.04.2022) Abone ol
ABD'de yapılan bir anket, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yüzde 55'inin, Demokratların ise yüzde 35'inin sandığa gitmekte istekli olduğunu ortaya koydu.
ABC News ve Ipsos'un yaptığı ortak ankette 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının, 100 sandalyeli Senatonun ise 3'te 1'inin değişeceği 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde seçmenlerin tavrı sorgulandı.
Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 55'i seçimlerde oy kullanmaya istekli olduğunu kaydederken Demokrat seçmenlerin sadece 35'i oy kullanmaya istekli olduğu yönünde görüş bildirdi.