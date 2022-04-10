https://tr.sputniknews.com/20220410/abdde-anket-kasimdaki-kongre-ara-secimlerinde-cumhuriyetciler-sandiga-gitmekte-daha-istekli-1055449358.html

ABD'de anket: Kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler, sandığa gitmekte daha istekli

ABD'de anket: Kasımdaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler, sandığa gitmekte daha istekli

ABD'de yapılan bir anket, 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin yüzde 55'inin, Demokratların ise yüzde 35'inin sandığa gitmekte... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T17:52+0300

2022-04-10T17:52+0300

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ABC News ve Ipsos'un yaptığı ortak ankette 435 sandalyeli Temsilciler Meclisinin tamamının, 100 sandalyeli Senatonun ise 3'te 1'inin değişeceği 8 Kasım'daki Kongre ara seçimlerinde seçmenlerin tavrı sorgulandı.Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 55'i seçimlerde oy kullanmaya istekli olduğunu kaydederken Demokrat seçmenlerin sadece 35'i oy kullanmaya istekli olduğu yönünde görüş bildirdi.

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abd, abd kongresi, seçim, abd ara seçimleri, cumhuriyetçi parti