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Adana'da 2 askerin hayatını kaybettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı
Adana'da 2 askerin hayatını kaybettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T18:26+0300
2022-04-10T18:26+0300
türkiye
adana
kozan
asker
trafik kazası
tutuklama
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Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Ç'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında Mustafa Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker hayatını kaybetmiş, 3 asker yaralanmıştı.
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adana, kozan, asker, trafik kazası, tutuklama

Adana'da 2 askerin hayatını kaybettiği kazayla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı

18:26 10.04.2022
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜLAdana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© İHA / BERİL SOLMUŞGÜL
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Adana'nın Kozan ilçesinde 2 askerin hayatını kaybettiği, 3 askerin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuklandı.
Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında dün meydana gelen kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Mustafa Ç'nin İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen Mustafa Ç. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Dün Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında Mustafa Ç. idaresindeki 01 JB 505 plakalı otomobille askeri araç çarpışmış, kazada 2 asker hayatını kaybetmiş, 3 asker yaralanmıştı.
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