https://tr.sputniknews.com/20220410/adanada-bosanma-asamasindaki-esi-tarafindan-bicaklanan-kadin-hayatini-kaybetti-1055453004.html
Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T23:54+0300
2022-04-10T23:54+0300
2022-04-10T23:54+0300
türkiye
kadın cinayeti
adana
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Alınan bilgiye göre, Murat G. boşanma aşamasındaki eşi Elif G'nin Onur Mahallesi'ndeki evine gitti.Evde ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat G. karısı Elif G'yi bıçakla ağır yaraladı.İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Elif G. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Polis, kaçan Murat G'nin yakalanması için çalışma başlattı.
türkiye
adana
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kadın cinayeti, adana
Adana'da boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir kadın, boşanma aşamasındaki kocası tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Murat G. boşanma aşamasındaki eşi Elif G'nin Onur Mahallesi'ndeki evine gitti.
Evde ikili arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat G. karısı Elif G'yi bıçakla ağır yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Elif G. burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis, kaçan Murat G'nin yakalanması için çalışma başlattı.