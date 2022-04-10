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Ağrı'da kereste yüklü kamyondan 113 kaçak göçmen çıktı
Ağrı'da kereste yüklü kamyondan 113 kaçak göçmen çıktı
Ağrı'da kereste yüklü görünümlü kamyonun kasasında nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen çoğu Afgan uyruklu 113 kaçak göçmen yakalandı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T09:25+0300
2022-04-10T09:25+0300
türkiye
kaçak göçmen
afganistan
ağrı
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Ağrı Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yol kontrol uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.Ekipler, kereste yüklü görünümlü özel yapım kamyonun kasasında yaptıkları aramada kaçak göçmenlerin olduğunu fark etti.Ekiplerce yapılan incelemede kamyonun kasasında 113 kaçan göçmen olduğu belirlendi. Kamyon kasasında nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen çoğu Afgan uyruklu 113 kaçak göçmenin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220316/gaziantepte-47-kacak-gocmen-yakalandi-3-organizator-tutuklandi-1054756907.html
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kaçak göçmen, afganistan, ağrı

Ağrı'da kereste yüklü kamyondan 113 kaçak göçmen çıktı

09:25 10.04.2022
© DHAKamyondan 113 kaçak göçmen çıktı
Kamyondan 113 kaçak göçmen çıktı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© DHA
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Ağrı'da kereste yüklü görünümlü kamyonun kasasında nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen çoğu Afgan uyruklu 113 kaçak göçmen yakalandı.
Ağrı Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yol kontrol uygulama noktasında bir kamyonu durdurdu.
Ekipler, kereste yüklü görünümlü özel yapım kamyonun kasasında yaptıkları aramada kaçak göçmenlerin olduğunu fark etti.
Ekiplerce yapılan incelemede kamyonun kasasında 113 kaçan göçmen olduğu belirlendi. Kamyon kasasında nefes almakta güçlük çektikleri belirlenen çoğu Afgan uyruklu 113 kaçak göçmenin, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.
Gaziantep'te 47 kaçak göçmen yakalandı, 3 organizatör tutuklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 16.03.2022
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