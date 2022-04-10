AK Parti Grup Başkanvekili Ünal: Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında 'Daha yeni başlıyoruz' diyeceğiz

"Nasıl bir dezenformasyon faaliyeti? Şimdi biz burada açılış yapıyoruz. Birde bakıyoruz ki 'kimse gelmedi' diye yayın yapmaya başlıyorlar. Ya da Kahramanmaraş'ta bir etkinlik yapıyoruz, birde bakıyoruz bambaşka bir algı oluşturmaya kalkışıyorlar. Şimdi, 'uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yansıtıyor' diyoruz. Diyorlar ki 'Mahir Ünal, zamları devlet yapmadı diyor.' Üstelik bunu Kemal Kılıçdaroğlu çıkıyor grup toplantısında söylüyor. Şimdi diyorsunuz ki ya insaf, 'uluslararası piyasalardan kaynaklanan zamları devlet yapmıyor, yansıtıyor' cümlesinin içerisinden cımbızla 'zamları devlet yapmıyor' cümlesini alıp dezenformasyon oluşturmak hiç ahlaki değil. İşte biz dün akşam sahurda gençlerle beraberdik. Gençlerle çok da keyifli bir sahur geçirdik. Gençlerle şimdi içeride, menemen olduğunda tartışma konusu nedir? Soğanlı mı soğansız mı? Gençler, bu soğanlı mı soğansız mı tartışmasına bir tartışma daha eklediler. Sucuklu m sucuksuz mu? Şimdi içeriye geçtik, içeride ben diyorum ki bunlar böyle söylemişlerdi menemeni diyorum, sucuklu yapmışlar. Aman Allah'ım birde bakıyorum ki bütün medyada efendim 'Mahir Ünal gençlere sucuğu çok gördü.' yalanı. Şimdi hakikatin er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu var. Dezenformasyonla algı oluşturarak 'Mahir Ünal zamları devlet yapmadı dedi', 'Mahir Ünal gençlere sucuğu çok gördü' ondan sonra '19 yıl hazırlık yaptık diyor' Bu neyin hazırlığı? Evet biz 19 yıl hazırlık yaptık. Neyin hazırlığı? Cumhuriyetimizin 100'üncü yılının hazırlığı, Elbistan'ımızı da Maraş'ımızı da Türkiye'mizi de nereye hazırlıyoruz? Cumhuriyetin 100'üncü yılına hazırlıyoruz."