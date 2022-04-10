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Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırdı
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırdı
İstanbul Maltepe'de, içerisinde bebeğin bulunduğu araca saldıran şahıs, arabanın aynasını kırdı. İl Emniyet Müdürlüğü, şahsın gözaltına alındığını duyurdu. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T08:26+0300
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türkiye
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maltepe
saldırı
araba
bebek
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Dün akşam 22.10 sıralarında Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Sahil Yolu'nda seyir halinde olan 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırdı. Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Olay sırasında yaşananlar nedeniyle araç içerisindeki bebeğin çığlıklar attığı da duyuldu.Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve açıklama geldi. Açıklamaya göre, trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.
https://tr.sputniknews.com/20220409/burdurda-kadin-cinayeti-esini-av-tufegiyle-basindan-vurdu-1055430106.html
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maltepe
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istanbul, maltepe, saldırı, araba, bebek, ayna

Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırdı

08:26 10.04.2022 (güncellendi: 08:30 10.04.2022)
© İHAArabada bebeği olan kadın sürücüye saldırdı
Arabada bebeği olan kadın sürücüye saldırdı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© İHA
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İstanbul Maltepe'de, içerisinde bebeğin bulunduğu araca saldıran şahıs, arabanın aynasını kırdı. İl Emniyet Müdürlüğü, şahsın gözaltına alındığını duyurdu.
Dün akşam 22.10 sıralarında Maltepe ilçesi Küçükyalı Mahallesi Sahil Yolu'nda seyir halinde olan 34 UTK 80 plakalı BWM markalı lüks araç sahibi Utkucan K. yine aynı istikametteki Ş.A isimli kadın sürücünün kullandığı araca saldırıp aynasını kırdı.
Aracında bebeği bulunan kadın sürücünün aynasını kıran saldırgan yola devam ederken, yaşanan olayı kayda alan kadın sürücü görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
Olay sırasında yaşananlar nedeniyle araç içerisindeki bebeğin çığlıklar attığı da duyuldu.
Sosyal medyaya düşen görüntülerin ardından yaşananlarla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü harekete geçti ve açıklama geldi.
Açıklamaya göre, trafikte aracına çarptığı kadın sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.
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