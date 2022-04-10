https://tr.sputniknews.com/20220410/bakan-akar-mayinlar-kasitli-birakilmis-olabilir-1055441964.html
Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir
Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir
Milli Savunma Bakanı Akar, Karadeniz’deki serseri mayınlarla ilgili, “Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var. Belki NATO’ya ait mayın tarama... 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T07:40+0300
2022-04-10T07:40+0300
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın AK Parti MKYK toplantısında toplantısında bir sunum gerçekleştirdi. Hürriyet’ten Nuray Babacan'ın haberine göre Akar, toplantıda özetle şunları söyledi:'Montrö kurallarına bağlı kalacağız, Karadeniz’e savaş gemilerini sokmayacağız'“Karadeniz’deki mayınları kimin bıraktığını bilmiyoruz. Rus yapımı ama hangi ülkenin bıraktığı araştırılıyor. 400 civarında mayın olduğu haberleri çıkıyor. Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da.Belki NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir’ diyenler devar. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz’e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz’in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek böyle bırakılmış olabilir mi? Araştırıyoruz.”'Savunmada yerlileştik'Savunma sanayisinde Türkiye'nin 'yerlileşme' adımlarına da değinen Bakan, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220406/milli-savunma-bakanligi-kefken-aciklarinda-tespit-edilen-mayina-mudahale-ediliyor-1055356110.html
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hulusi akar, mayın, karadeniz, açıklama, ukrayna, nato
Bakan Akar: Mayınlar kasıtlı bırakılmış olabilir
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Milli Savunma Bakanı Akar, Karadeniz’deki serseri mayınlarla ilgili, “Mayınlar kasıtlı mı bırakıldı diye şüphelerimiz var. Belki NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde de bu mayınlar bırakılmış olabilir. Bizi sıkıştırmak için...” dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın AK Parti MKYK toplantısında toplantısında bir sunum gerçekleştirdi.
Hürriyet’ten Nuray Babacan'ın haberine göre
Akar, toplantıda özetle şunları söyledi:
'Montrö kurallarına bağlı kalacağız, Karadeniz’e savaş gemilerini sokmayacağız'
“Karadeniz’deki mayınları kimin bıraktığını bilmiyoruz. Rus yapımı ama hangi ülkenin bıraktığı araştırılıyor. 400 civarında mayın olduğu haberleri çıkıyor. Bulgaristan ve Romanya makamlarıyla görüştük. Tarama çalışmaları yapıyor onlar da.
Belki NATO’ya ait mayın tarama gemilerinin Karadeniz’e girmesi için bir plan dahilinde bırakılmış olabilir’ diyenler devar. Bizi sıkıştırmak için. Ama biz Montrö kurallarına bağlı kalacağız. Karadeniz’e savaş gemilerini sokmayacağız. Karadeniz’in savaşa çekilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bu mayınlar halatından kopunca normalde kendini kilitliyor. Ama imha edilen mayınlarda böyle bir sistemin olmadığını gördük. Yani bilerek böyle bırakılmış olabilir mi? Araştırıyoruz.”
'Savunmada yerlileştik'
Savunma sanayisinde Türkiye'nin 'yerlileşme' adımlarına da değinen Bakan, şu ifadeleri kullandı:
"Savunma sanayisinde büyük oranda yerlileşme sağladık. Kendi denizaltımızı yapar duruma geldik. Uçak gemisi yapıyoruz. İHA’LAR, Siha’lar var. Filipinler’e ATAK sattık. 4-5 sene önce kendi piyade tüfeğimizi yapamıyorduk. Şimdi ihracata başladık. Artık kendi helikopter motorumuzu tamamen yerli yapmak için çalışıyoruz. Güney Kore ile ilerlemeyi düşünüyoruz."