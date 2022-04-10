https://tr.sputniknews.com/20220410/binlerce-pelikanin-goc-yolculugu-bursada-goruntulendi-1055447571.html

Binlerce pelikanın göç yolculuğu Bursa'da görüntülendi

Binlerce pelikanın göç yolculuğu Bursa'da görüntülendi

Bursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu kameralara yansıdı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T15:02+0300

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göç

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Afrika'dan her yıl yola çıkan ak pelikanların Romanya Tuna Deltası'na ulaşmak için uzun serüvenleri başladı. Hatay- Kırklareli güzergahı üzerinden gidecekleri yere ulaşmaya çalışan pelikan sürüsü görüntülendi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, son günlerde Bursa semalarında on binlerce pelikan vatandaşların kameralarına yansıdı.Türkiye'de Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir ak pelikanların önemli mola alanlarını oluşturuyor. Özellikle Bandırma ve Karacabey hedeflerine varmadan önceki son durakları olarak biliniyor.

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türkiye, bursa, pelikan, göç