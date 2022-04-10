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Binlerce pelikanın göç yolculuğu Bursa'da görüntülendi
Binlerce pelikanın göç yolculuğu Bursa'da görüntülendi
Bursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu kameralara yansıdı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T15:02+0300
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yaşam
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bursa
pelikan
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Afrika'dan her yıl yola çıkan ak pelikanların Romanya Tuna Deltası'na ulaşmak için uzun serüvenleri başladı. Hatay- Kırklareli güzergahı üzerinden gidecekleri yere ulaşmaya çalışan pelikan sürüsü görüntülendi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, son günlerde Bursa semalarında on binlerce pelikan vatandaşların kameralarına yansıdı.Türkiye'de Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir ak pelikanların önemli mola alanlarını oluşturuyor. Özellikle Bandırma ve Karacabey hedeflerine varmadan önceki son durakları olarak biliniyor.
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türkiye, bursa, pelikan, göç

Binlerce pelikanın göç yolculuğu Bursa'da görüntülendi

15:02 10.04.2022 (güncellendi: 15:15 10.04.2022)
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - ALİ KAMURBursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı.
Bursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu vatandaşların kamerasına yansıdı. - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© İHA / ABDULLAH ÇİBİR - ALİ KAMUR
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Bursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu kameralara yansıdı.
Afrika'dan her yıl yola çıkan ak pelikanların Romanya Tuna Deltası'na ulaşmak için uzun serüvenleri başladı. Hatay- Kırklareli güzergahı üzerinden gidecekleri yere ulaşmaya çalışan pelikan sürüsü görüntülendi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, son günlerde Bursa semalarında on binlerce pelikan vatandaşların kameralarına yansıdı.
Türkiye'de Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir ak pelikanların önemli mola alanlarını oluşturuyor. Özellikle Bandırma ve Karacabey hedeflerine varmadan önceki son durakları olarak biliniyor.
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