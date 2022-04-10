https://tr.sputniknews.com/20220410/binlerce-pelikanin-goc-yolculugu-bursada-goruntulendi-1055447571.html
Binlerce pelikanın göç yolculuğu Bursa'da görüntülendi
Binlerce pelikanın göç yolculuğu Bursa'da görüntülendi
Bursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu kameralara yansıdı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T15:02+0300
2022-04-10T15:02+0300
2022-04-10T15:15+0300
yaşam
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bursa
pelikan
göç
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Afrika'dan her yıl yola çıkan ak pelikanların Romanya Tuna Deltası'na ulaşmak için uzun serüvenleri başladı. Hatay- Kırklareli güzergahı üzerinden gidecekleri yere ulaşmaya çalışan pelikan sürüsü görüntülendi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, son günlerde Bursa semalarında on binlerce pelikan vatandaşların kameralarına yansıdı.Türkiye'de Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir ak pelikanların önemli mola alanlarını oluşturuyor. Özellikle Bandırma ve Karacabey hedeflerine varmadan önceki son durakları olarak biliniyor.
bursa
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türkiye, bursa, pelikan, göç
Binlerce pelikanın göç yolculuğu Bursa'da görüntülendi
15:02 10.04.2022 (güncellendi: 15:15 10.04.2022) Abone ol
Bursa semalarında son iki gündür binlerce ak pelikanın göç yolculuğu kameralara yansıdı.
Afrika'dan her yıl yola çıkan ak pelikanların Romanya Tuna Deltası'na ulaşmak için uzun serüvenleri başladı. Hatay- Kırklareli güzergahı üzerinden gidecekleri yere ulaşmaya çalışan pelikan sürüsü görüntülendi. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, son günlerde Bursa semalarında on binlerce pelikan vatandaşların kameralarına yansıdı.
Türkiye'de Afyonkarahisar, Kütahya, Eskişehir, Bursa ve Balıkesir ak pelikanların önemli mola alanlarını oluşturuyor. Özellikle Bandırma ve Karacabey hedeflerine varmadan önceki son durakları olarak biliniyor.