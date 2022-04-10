https://tr.sputniknews.com/20220410/bursa-cevre-sehircilik-il-mudurlugu-siyah-ve-kizil-akan-dere-icin-temiz-akiyor-raporu-hazirladi-1055443205.html

Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, siyah ve kızıl akan dere için 'temiz akıyor' raporu hazırladı

Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, siyah ve kızıl akan dere için 'temiz akıyor' raporu hazırladı

Bursa'da kaynağını Uludağ'dan alan ve Marmara Denizi'ne dökülen derelerin zehir saçan görüntüsü devam ediyor. Bursa Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü, halen siyah... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T10:17+0300

2022-04-10T10:17+0300

2022-04-10T10:17+0300

türkiye

bursa

çevre kirliliği

atık

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Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim İl Müdürlüğü, şikayetler üzerine rapor hazırlayıp vatandaşa CİMER üzerinden cevap yolladı.İl Müdürlüğü'nün yaptığı incelemenin ardından ihbarcı vatandaşa şu cevap verildi: 'Dere hala kirli akmaya devam ediyor'Simsiyah akan derenin bulunduğu noktada açıklama yapan Doğayı ve Çevreyi Koruma Derneği (DOĞADER) Başkanı Sedat Güler, “Bariz bir şekilde kirletilmiş ve arıtılmadan gelen suyun Uludağ’dan gelen içme suyu ile karıştığını görüyoruz. Yakın zamanda hassas bir vatandaşımız konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) şikâyet dilekçesi veriyor. Bunun üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün verdiği cevap ise şaşkınlığımızı bir kat daha arttırmıştır. Bahse konu Samanlı derede yapılan denetim neticesinde alıcı ortama herhangi bir arıtmasız deşarj görülmemiş olup İl Müdürlüğümüzce konunun takibi yapılmaktadır” deniyor.Güler, "Yakın zamanda Marmara'da müsilaj kabusu yeniden hortlarsa kimse şaşırmasın” ifadelerini kullandı.Asıl tehlikenin su ve gıda krizi olduğunu söyleyen Güler, ”Nilüfer Çayı, Bursa’nın kangreni hâline geldi. Uludağ’da içilebilir nitelikte olan su Samanlı dereden 200 kilometre yol çizerek Marmara denizine dökülene kadar bu hâle geliyor. Önümüzde bizi bekleyen en büyük tehlikenin gıda ve su krizi olduğunu görüyoruz ve buna biran önce tedbir alınmasını istiyoruz. Fakat 2021 yılında kâğıt üzerinde yapılan değişiklik ile dördüncü derece su kalitesini listeden çıkartıp üçüncü dereceye almışlar. Şimdi biz bu suyla mı tarım yapacağız, bu suyla mı hayvanlarımızı sulayacağız?” diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20220322/avrupanin-en-kirli-havasi-igdirda-1054937641.html

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bursa, çevre kirliliği, atık