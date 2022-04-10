CANLI | Rusya: Rosatom, Ukrayna'da tutulan 4 çalışanının Rusya'ya döndüğünü doğruladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri harekatı devam ederken Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın tehlikeli bölgelerinden son 24 saatte 26 binden fazla kişi tahliye edildiğini açıkladı. Bakanlık, şimdiye kadar Ukrayna, Donetsk ve Lugansk'a yaklaşık 10 bin ton insani yardım ulaştırıldığını duyurdu.
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik özel askeri operasyonu sürerken Batı ülkelerinin Moskova'yı hedef alan yaptırımları devam ediyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısının 704 binin üzerinde olduğu bildirdi.
Ukrayna'daki limanlarda 18 devlete ait 77 yabancı geminin bulunduğunu aktaran bakanlık, bu gemilerin limanlarından çıkışının engellendiğini belirtti.
Öte yandan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.
Rusya'nın Ukrayna'ya gerçekleştirdiği askeri harekata ilişkin son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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10:47 10.04.2022
Rosatom, Ukrayna'da tutulan 4 çalışanının Rusya'ya döndüğünü doğruladı
Rosatom Devlet Nükleer Enerji Şirketi, 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'da tutuklu bulunan 4 çalışanı ile beraberindeki Rus askerlerinin Rusya'ya iade edildiğini doğruladı.