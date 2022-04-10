CANLI | Rusya: Rosatom, Ukrayna'da tutulan 4 çalışanının Rusya'ya döndüğünü doğruladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da savaşın başlangıcından bu yana tehlikeli bölgelerden tahliye edilen kişi sayısının 704 binin üzerinde olduğu bildirdi.

Öte yandan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya gelen İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Ortaklarımızla birlikte ekonomik baskıyı artıracağız ve Rusya'ya yönelik yaptırımları her hafta yoğunlaştırmaya devam edeceğiz" dedi.