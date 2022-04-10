Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20220410/derbide-fenerbahce-sahasinda-galatasarayi-2-0-maglup-etti-1055451886.html
Derbide kazanan Fenerbahçe
Derbide kazanan Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T22:30+0300
2022-04-10T22:57+0300
spor
galatasaray
galatasay kulübü
fenerbahçe spor kulübü
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055452176_0:351:2391:1696_1920x0_80_0_0_6c92d83dfd73b08f193f2d57fe9ec4a4.jpg
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde, Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı kafayla aşırttı. Arka direkte Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.Fenerbahçe’nin forveti Serdar Dursun, Galatasaray karşısında attığı golle toplamda 10 gole ulaştı. Dursun, Galatasaray müsabakanın 68. dakikasında İrfan Can’ın ortasında arka direğe aşırtılan topa yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti.Son olarak sarı-kırmızılıları 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0 yenen Fenerbahçe, 2018’de 0-0 ve 2019’da 1-1 berabere kalmış, 2020’de 3-1 ve 2021’de de rakibine 1-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray’ın sahasında oynanan müsabakadan ise 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandıGalatasaray bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmada rakibine evinde 2-1, Kadıköy’de de 2-0’lık skorlarla yenildi. Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında ise siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti.Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldıGalatasaray, Fenerbahçe yenilgisi ile bu sezon Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda üst üste 3. toplamda da 8. mağlubiyetini aldı. Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray Kadıköy’de karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligde deplasmandaki 16. müsabakasına çıktı. Aslan bu sonuçla dış sahadaki 8. yenilgisini aldı. Galatasaray, deplasmanda son olarak Göztepe’yi yenip daha sonra oynadığı Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından da mağlup ayrıldı. Galatasaray, ligde 2021-2022 sezonunda dış sahada sadece 3 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe’yi yendi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055452176_0:127:2391:1920_1920x0_80_0_0_4591acf521074ccabb73377e3b58162f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, galatasay kulübü, fenerbahçe spor kulübü

Derbide kazanan Fenerbahçe

22:30 10.04.2022 (güncellendi: 22:57 10.04.2022)
© İHAFenerbahçe Galatasaray
Fenerbahçe Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© İHA
Abone olTelegram
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde, Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı kafayla aşırttı. Arka direkte Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe’nin forveti Serdar Dursun, Galatasaray karşısında attığı golle toplamda 10 gole ulaştı.
Dursun, Galatasaray müsabakanın 68. dakikasında İrfan Can’ın ortasında arka direğe aşırtılan topa yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti.
Son olarak sarı-kırmızılıları 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0 yenen Fenerbahçe, 2018’de 0-0 ve 2019’da 1-1 berabere kalmış, 2020’de 3-1 ve 2021’de de rakibine 1-0 kaybetmişti.
Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray’ın sahasında oynanan müsabakadan ise 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.

Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı

Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmada rakibine evinde 2-1, Kadıköy’de de 2-0’lık skorlarla yenildi. Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında ise siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti.

Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldı

Galatasaray, Fenerbahçe yenilgisi ile bu sezon Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda üst üste 3. toplamda da 8. mağlubiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray Kadıköy’de karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligde deplasmandaki 16. müsabakasına çıktı. Aslan bu sonuçla dış sahadaki 8. yenilgisini aldı. Galatasaray, deplasmanda son olarak Göztepe’yi yenip daha sonra oynadığı Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından da mağlup ayrıldı.
Galatasaray, ligde 2021-2022 sezonunda dış sahada sadece 3 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe’yi yendi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала