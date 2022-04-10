https://tr.sputniknews.com/20220410/derbide-fenerbahce-sahasinda-galatasarayi-2-0-maglup-etti-1055451886.html
Derbide kazanan Fenerbahçe
Derbide kazanan Fenerbahçe
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T22:30+0300
2022-04-10T22:30+0300
2022-04-10T22:57+0300
spor
galatasaray
galatasay kulübü
fenerbahçe spor kulübü
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde, Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı kafayla aşırttı. Arka direkte Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.Fenerbahçe’nin forveti Serdar Dursun, Galatasaray karşısında attığı golle toplamda 10 gole ulaştı. Dursun, Galatasaray müsabakanın 68. dakikasında İrfan Can’ın ortasında arka direğe aşırtılan topa yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti.Son olarak sarı-kırmızılıları 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0 yenen Fenerbahçe, 2018’de 0-0 ve 2019’da 1-1 berabere kalmış, 2020’de 3-1 ve 2021’de de rakibine 1-0 kaybetmişti. Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray’ın sahasında oynanan müsabakadan ise 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandıGalatasaray bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmada rakibine evinde 2-1, Kadıköy’de de 2-0’lık skorlarla yenildi. Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında ise siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti.Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldıGalatasaray, Fenerbahçe yenilgisi ile bu sezon Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda üst üste 3. toplamda da 8. mağlubiyetini aldı. Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray Kadıköy’de karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligde deplasmandaki 16. müsabakasına çıktı. Aslan bu sonuçla dış sahadaki 8. yenilgisini aldı. Galatasaray, deplasmanda son olarak Göztepe’yi yenip daha sonra oynadığı Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından da mağlup ayrıldı. Galatasaray, ligde 2021-2022 sezonunda dış sahada sadece 3 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe’yi yendi.
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galatasaray, galatasay kulübü, fenerbahçe spor kulübü
Derbide kazanan Fenerbahçe
22:30 10.04.2022 (güncellendi: 22:57 10.04.2022) Abone ol
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe sahasında Galatasaray'ı 2-0 yendi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında oynanan derbide Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı 2-0 mağlup etti.
60. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sağdan kullandığı kornerde, Serdar Dursun'un altıpasın içinden yaptığı kafa vuruşunda, top üstten auta çıktı.
68. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağ çaprazdan ceza sahasına ortasında Mert Hakan Yandaş, meşin yuvarlağı kafayla aşırttı. Arka direkte Serdar Dursun'un yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Muslera'nın müdahalesine rağmen filelerle buluştu: 2-0
Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve Fenerbahçe sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Fenerbahçe’nin forveti Serdar Dursun, Galatasaray karşısında attığı golle toplamda 10 gole ulaştı.
Dursun, Galatasaray müsabakanın 68. dakikasında İrfan Can’ın ortasında arka direğe aşırtılan topa yaptığı vuruşla takımının ikinci golünü kaydetti.
Son olarak sarı-kırmızılıları 20 Kasım 2016 tarihinde 2-0 yenen Fenerbahçe, 2018’de 0-0 ve 2019’da 1-1 berabere kalmış, 2020’de 3-1 ve 2021’de de rakibine 1-0 kaybetmişti.
Sarı-lacivertli ekip, ligin ilk yarısında Galatasaray’ın sahasında oynanan müsabakadan ise 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı.
Galatasaray bu sezon 1 derbi kazandı
Galatasaray bu sezon Fenerbahçe ve Beşiktaş ile oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmada rakibine evinde 2-1, Kadıköy’de de 2-0’lık skorlarla yenildi. Beşiktaş’a deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında ise siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti.
Galatasaray bu sezon deplasmandaki 8. yenilgisini aldı
Galatasaray, Fenerbahçe yenilgisi ile bu sezon Spor Toto Süper Lig’de deplasmanda üst üste 3. toplamda da 8. mağlubiyetini aldı.
Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray Kadıköy’de karşılaştığı Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılılar, ligde deplasmandaki 16. müsabakasına çıktı. Aslan bu sonuçla dış sahadaki 8. yenilgisini aldı. Galatasaray, deplasmanda son olarak Göztepe’yi yenip daha sonra oynadığı Konyaspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe maçlarından da mağlup ayrıldı.
Galatasaray, ligde 2021-2022 sezonunda dış sahada sadece 3 galibiyet elde etti. Sarı-kırmızılılar bu süreçte Giresunspor, Çaykur Rizespor ve Göztepe’yi yendi.