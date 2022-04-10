https://tr.sputniknews.com/20220410/ege-denizinde-firtina-bekleniyor--1055450840.html
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T20:23+0300
2022-04-10T20:23+0300
2022-04-10T20:30+0300
türkiye
ege denizi
fırtına
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde rüzgarın, yarın (Pazartesi) kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 fırtına kuvvetinde (50-75 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.
türkiye
ege denizi
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ege denizi, fırtına, meteoroloji genel müdürlüğü
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
20:23 10.04.2022 (güncellendi: 20:30 10.04.2022) Abone ol
Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde rüzgarın, yarın (Pazartesi) kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 fırtına kuvvetinde (50-75 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.