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https://tr.sputniknews.com/20220410/ege-denizinde-firtina-bekleniyor--1055450840.html
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor
Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
ege denizi
fırtına
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde rüzgarın, yarın (Pazartesi) kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 fırtına kuvvetinde (50-75 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.
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ege denizi, fırtına, meteoroloji genel müdürlüğü

Ege Denizi'nde fırtına bekleniyor

20:23 10.04.2022 (güncellendi: 20:30 10.04.2022)
© İHA / MURAT UÇKAÇEge Denizi’nde fırtına
Ege Denizi’nde fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© İHA / MURAT UÇKAÇ
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Ege Denizi’nde yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Ege Denizi’nde rüzgarın, yarın (Pazartesi) kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 fırtına kuvvetinde (50-75 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, Salı günü ilk saatlerden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Ulaşımda muhtemel aksamalar yaşanabilir" ifadelerine yer verildi.
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