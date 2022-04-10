https://tr.sputniknews.com/20220410/emir-erisik-uluslararasi-aerobik-cimnastik-turnuvasinda-altin-madalya-kazandi-1055448471.html
Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda altın madalya kazandı
Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda altın madalya kazandı
Milli sporcu Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvasında altın madalya kazandı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T16:03+0300
2022-04-10T16:03+0300
2022-04-10T16:03+0300
spor
aerobik
turnuva
türkiye
sporcu
altın madalya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055448446_0:0:660:372_1920x0_80_0_0_c1e8df72e61139c4fb98f80f78c83324.jpg
Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli sporcu Emir Erışık, organizasyonun bireysel erkekler kategorisinde yarıştı. Kategorisinde 19.700 puanla birinci olan Emir, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.Ayşe Begüm Onbaşı sakatlığından dolayı yarışamadıBireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından yüzünden finallerde yarışamadı.Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.
https://tr.sputniknews.com/20210528/ayse-begum-onbasi-aerobik-cimnastik-dunya-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1044609347.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/0a/1055448446_92:0:592:375_1920x0_80_0_0_58d98fc5499251782b0903e8f048add2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aerobik, turnuva, türkiye, sporcu, altın madalya
Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda altın madalya kazandı
Abone ol
Milli sporcu Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvasında altın madalya kazandı.
Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli sporcu Emir Erışık, organizasyonun bireysel erkekler kategorisinde yarıştı. Kategorisinde 19.700 puanla birinci olan Emir, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.
Ayşe Begüm Onbaşı sakatlığından dolayı yarışamadı
Bireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından yüzünden finallerde yarışamadı.
Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.