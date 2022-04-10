https://tr.sputniknews.com/20220410/emir-erisik-uluslararasi-aerobik-cimnastik-turnuvasinda-altin-madalya-kazandi-1055448471.html

Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda altın madalya kazandı

Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvasında altın madalya kazandı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T16:03+0300

2022-04-10T16:03+0300

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spor

aerobik

turnuva

türkiye

sporcu

altın madalya

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Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli sporcu Emir Erışık, organizasyonun bireysel erkekler kategorisinde yarıştı. Kategorisinde 19.700 puanla birinci olan Emir, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.Ayşe Begüm Onbaşı sakatlığından dolayı yarışamadıBireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından yüzünden finallerde yarışamadı.Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.

https://tr.sputniknews.com/20210528/ayse-begum-onbasi-aerobik-cimnastik-dunya-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1044609347.html

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aerobik, turnuva, türkiye, sporcu, altın madalya