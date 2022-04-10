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Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda altın madalya kazandı
Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda altın madalya kazandı
Milli sporcu Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvasında altın madalya kazandı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T16:03+0300
2022-04-10T16:03+0300
spor
aerobik
turnuva
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sporcu
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Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli sporcu Emir Erışık, organizasyonun bireysel erkekler kategorisinde yarıştı. Kategorisinde 19.700 puanla birinci olan Emir, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.Ayşe Begüm Onbaşı sakatlığından dolayı yarışamadıBireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından yüzünden finallerde yarışamadı.Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.
https://tr.sputniknews.com/20210528/ayse-begum-onbasi-aerobik-cimnastik-dunya-sampiyonasinda-altin-madalya-kazandi-1044609347.html
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aerobik, turnuva, türkiye, sporcu, altın madalya

Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda altın madalya kazandı

16:03 10.04.2022
© Fotoğraf : Twitter Emir Erışık
Emir Erışık - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© Fotoğraf : Twitter
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Milli sporcu Emir Erışık Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvasında altın madalya kazandı.
Milli sporcu Emir Erışık, Çekya'da düzenlenen Uluslararası Aerobik Cimnastik Turnuvası'nda bireysel erkekler kategorisinde altın madalya kazandı.
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Milli sporcu Emir Erışık, organizasyonun bireysel erkekler kategorisinde yarıştı. Kategorisinde 19.700 puanla birinci olan Emir, altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Ayşe Begüm Onbaşı sakatlığından dolayı yarışamadı

Bireysel kadınlar kategorisi elemelerinde 20.900 puanla birinci sıradan finale yükselen Ayşe Begüm Onbaşı, sakatlığından yüzünden finallerde yarışamadı.

Bu durumdan dolayı milli takım sporcuları, Ayşe Begüm'ün yer aldığı çiftler ve trio kategorilerinde yarışamayacak.
Ayşe Begüm Onbaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.05.2021
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Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
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