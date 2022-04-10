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Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü
Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görümesi gerçekleştirdi. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T20:32+0300
2022-04-10T20:32+0300
politika
türkiye
avusturya
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna krizi dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Avusturya arasında son dönemde artan üst düzey temaslardan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki en güçlü insani bağı oluşturan Avusturya’daki Türk toplumunun refahı ve huzuru konusunda gösterilecek hassasiyetin mevcut olumlu atmosferi pekiştireceğini dile getirdi. Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini belirtti. Türkiye-AB ilişkilerinin yerleşik mekanizmalarının yeniden işletilmesi, vize serbestisi sürecinde artık somut gelişmeler kaydedilmesi, yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine gecikmeksizin başlanması beklentisini de yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekerek, Avrupa’nın doğalgaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya’yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini de kaydetti.
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türkiye, avusturya, recep tayyip erdoğan, karl nehammer

Erdoğan, Avusturya Başbakanı Nehammer ile telefonda görüştü

20:32 10.04.2022
© Türkiye Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© Türkiye Cumhurbaşkanlığı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avusturya Başbakanı Karl Nehammer ile bir telefon görümesi gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Avusturya ilişkilerini geliştirecek adımlar ve Rusya-Ukrayna krizi dahil bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Avusturya arasında son dönemde artan üst düzey temaslardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki en güçlü insani bağı oluşturan Avusturya’daki Türk toplumunun refahı ve huzuru konusunda gösterilecek hassasiyetin mevcut olumlu atmosferi pekiştireceğini dile getirdi.
Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında barışın tesisi için ellerinden gelen tüm gayreti göstermeye devam ettiklerini belirtti.
Türkiye-AB ilişkilerinin yerleşik mekanizmalarının yeniden işletilmesi, vize serbestisi sürecinde artık somut gelişmeler kaydedilmesi, yeni fasılların açılması ve Gümrük Birliği’nin güncellenmesi müzakerelerine gecikmeksizin başlanması beklentisini de yineleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar havzasındaki ve Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarının Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasının stratejik niteliğine dikkati çekerek, Avrupa’nın doğalgaz alanındaki önemli dağıtım merkezi Avusturya’yla bu noktadaki iş birliğini artırabileceklerini de kaydetti.
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