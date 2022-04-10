https://tr.sputniknews.com/20220410/esini-tufekle-olduren-adamin-ifadesi-ortaya-cikti-oldurme-kastim-yoktu-istesem-2-el-ates-ederdim-1055447027.html

Eşini tüfekle öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: ‘Öldürme kastım yoktu, istesem 2 el ateş ederdim’

Eşini tüfekle öldüren adamın ifadesi ortaya çıktı: ‘Öldürme kastım yoktu, istesem 2 el ateş ederdim’

Burdur'da 35 yaşındaki Nurcan Seçer, ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi Serhan Seçer tarafından birlikte işlettikleri restoranda av tüfeğiyle... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T14:32+0300

2022-04-10T14:32+0300

2022-04-10T14:32+0300

türkiye

burdur

kadın cinayeti

ifade

dava

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Burdur'da ayrı yaşadığı ve uzaklaştırma kararı aldıran eşi Nurcan Seçer'i av tüfeğiyle öldüren Serhan Seçer'in mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı. Burç Mahallesi Atatürk Caddesi'nde birlikte işlettikleri restorana önceki gün 21.00 sıralarında gelen Serhan Seçer, elindeki av tüfeği ile eşine bir el ateş etti. Ağır yaralanan Nurcan Seçer ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.Olay sonrası polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Serhan Seçer ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede savcı tarafından sorgulandı. Tutuklanma istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Serhan Seçer 'kasten öldürme' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.Serhan Seçer, polis merkezindeki ifadesinde, "Uyuşturucu tedavisi görüyordum. Boşanma aşamasındaydık. Eşim evi terk etti. Ben de babamın evinde yaşıyordum. Uzaklaştırma kararı da aldırınca çocuğumu göremedim. Psikolojim bozuldu. Pişmanım" dedi.Seçer'in mahkemedeki ifadesinde de "Öldürme kastım yoktu. Korkutmak için bir el ateş ettim. Öldürmek istesem iki el ateş ederdim. Eşime ateş etmedim. Yanına doğru ateş ederken saçmalar yüzüne geldi" dediği belirtildi.

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burdur, kadın cinayeti, ifade, dava