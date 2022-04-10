https://tr.sputniknews.com/20220410/fenerbahce-galatasaray-derbisinin-var-hakemi-belli-oldu-1055446773.html

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin VAR hakemi belli oldu

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında şampiyonluk olasılığı kalmayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’ne katılmak isteyen Fenerbahçe'ye konuk oluyor... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-10T14:11+0300

2022-04-10T14:11+0300

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yaşam

futbol

fenerbahçe

galatasaray

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var

hakem

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Fenerbahçe bu akşam saat 20.30'da Kadıköy’de Galatasaray’ı ağırlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmanın Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Volkan Bayarslan olacak.Ligdeki son 5 maçında 4 galibiyet alıp 1 kez berabere kalan Fenerbahçe son 2 yılda Kadıköy’de Galatasaray’a karşı oynadığı derbileri kaybetti. Galatasaray ise ligdeki son 5 maçında 3 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı.

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