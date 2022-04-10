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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri: Macron Le Pen ikinci tura kaldı
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri: Macron Le Pen ikinci tura kaldı
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T21:23+0300
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fransa, emmanuel macron, marine le pen

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri: Macron Le Pen ikinci tura kaldı

21:23 10.04.2022
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Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı.
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