https://tr.sputniknews.com/20220410/fransada-cumhurbaskanligi-secimleri-macron-le-pen-ikinci-tura-kaldi-1055451306.html
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri: Macron Le Pen ikinci tura kaldı
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri: Macron Le Pen ikinci tura kaldı
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T21:23+0300
2022-04-10T21:23+0300
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fransa, emmanuel macron, marine le pen
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri: Macron Le Pen ikinci tura kaldı
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Ayrıntılar geliyor
Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu sandık çıkış anketlerine göre, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve aşırı sağcı Marine Le Pen ikinci tura kaldı.