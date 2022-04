https://tr.sputniknews.com/20220410/genc-bir-taraftarin-telefonunu-kiran-ronaldo-ozur-diledi-1055445343.html

Genç bir taraftarın telefonunu kıran Ronaldo özür diledi

İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United'ın Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, fotoğrafını çekmek isteyen genç bir taraftarın telefonunu... 10.04.2022, Sputnik Türkiye

Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, Everton maçında bir taraftarın telefonunu kırmıştı.Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Ronaldo, "Zor zamanlarda duygularımızı kontrol etmek hiç kolay değil. Her zaman saygılı, sabırlı ve güzel oyunu seven gençlere örnek olmalıyız. Hareketim için özür dilerim ve mümkünse bu taraftarı fair play ve sportmenlik adına Old Trafford'daki bir maça davet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.Düşme potasından uzaklaşmak isteyen Everton, dün sahasında ağırladığı Manchester United'ı 1-0 mağlup etmişti.Merseyside polisi de Ronaldo'nun bir Everton taraftarının telefonunu kırma iddialarının araştırıldığını doğruladı.

